Este fue el último mensaje de Jhon Freddy Martínez, el actor santandereano que falleció en un accidente de tránsito

Santander se encuentra de luto desde el pasado 8 de noviembre debido a la muerte de un actor que tenía 39 años y era muy apasionado de su trabajo.

Se trata de Jhon Freddy Martínez, que se accidentó en el sector Los Troncos, en Piedecuesta, Santander, y no pudo recuperarse a pesar de que fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario de primer nivel.

Los especialistas hicieron todos los esfuerzos posibles, pero, debido a las heridas que sufrió el actor Jhon Freddy Martínez en un accidente vial, su muerte se confirmó al poco tiempo.

Antes del deceso, el actor se encontraba trabajando en un proyecto en el que era el director y le estaba generando mucha ilusión. En consecuencia, alcanzó a anunciarlo en sus redes sociales.

Este fue el último mensaje de Jhon Freddy Martínez, el actor santandereano, antes de su muerte en el accidente de tránsito

Unas horas antes de su muerte, Jhon Freddy Martínez, junto a su equipo de trabajo, contó que su último videoclip se llamaba 'Pon a sonar las rolas' y que se estrenaría el miércoles 12 de noviembre.

Ese lanzamiento sería en Perseo Bar, a partir de las 6:00 de la tarde, y dispondría de entrada libre.

Sin embargo, tras el inesperado y trágico accidente, el equipo de trabajo de Jhon Freddy Martínez contó que el estreno se aplazó para el 21 de noviembre.

"Este es el tráiler del videoclip 'Pon a sonar las rolas', el cual será lanzado este viernes 21 de noviembre, en homenaje póstumo a Jhon Freddy Martínez, su director", se detalló en Instagram.

Así fue el accidente en el que falleció Jhon Freddy Martínez, el actor santandereano

Hacia las 12:00 del mediodía del 8 de noviembre de 2025, Jhon Freddy Martínez se estaba movilizando en una moto hacia su casa localizada en Bucaramanga.

No obstante, en un cruce en el que había semáforos, se chocó contra una camioneta de color blanco y quedó gravemente herido en el suelo.

Fue así como los ciudadanos reportaron de inmediato lo sucedido y al lugar de los hechos llegaron las autoridades y el personal de primeros auxilios.