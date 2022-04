Jhonier Leal volvió a decir que es inocente: “Actué bajo presión”

Este viernes se llevó a cabo la audiencia contra Jhonier Leal con el propósito de que una jueza emitiera una sentencia condenatoria por el asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, sin embargo el caso ha tomado otro rumbo y esta decisión se tomará el próximo 20 de mayo en una nueva reunión.

Para sorpresa de todos, Jhonier Leal tomó la palabra en la audiencia y desde el búnker de la Fiscalía volvió a afirmar que era completamente inocente, después de que aceptara cargos algunos meses atrás.

El estilista rechazó el preacuerdo que tenía con la Fiscalía la aceptar los cargos. Este constaba de los siguientes puntos:

Jhonier Leal enfrentaría una pena de 330 meses de condena, es decir, 27.5 años de prisión.

Una multa de más de 200 millones de pesos.

También tendría que pedir perdón públicamente a Colombia por sus actuaciones.

No recibiría ningún beneficio o subrogado penal, esto significa que no podría acceder a casa por cárcel u obtener libertades condicionales.

Al momento de hablar, Leal indicó contundentemente que después de pensar y tener más claras las cosas, renuncia al preacuerdo, pues según él, actuó presionado en el momento en el que aceptó los cargos.

“Ahora estoy más claro y consciente. En este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión, se lo hice saber a mi abogada, de renunciar a este preacuerdo. Porque como lo he dicho en varias ocasiones, soy inocente, soy una persona que solo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a la sociedad”, dijo Leal este viernes.

Tras ser el máximo señalado de asesinar a su hermano y su mamá, Jhonier dijo: “He trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido de que siempre he buscado la unión familiar, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco se puede ser feliz. Siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”.

Finalmente, dijo que su forma de ser siempre ha sido muy caritativa e incluso ha llegado a ayudar a muchas personas: “He vivido para servir también a mis amigos, darles la mano a todos aquellos que realmente lo han necesitado y aun así, más allá no solo les he dado la mano, también los he llevado a ser parte de mi familia, les he ayudado”.