¿Desea asistir a la jornada de adopción de perros y gatos en Theatrón? Esto es todo lo que debe saber

Esta es la segunda vez que se realiza una jornada de adopción en este reconocido espacio de la capital, con el objetivo de generar vínculos afectivos entre los asistentes y los animales que han sido rescatados del abandono y el maltrato.

Foto: Alcaldía de Bogotá

septiembre 06 de 2025
07:20 a. m.
Este sábado 6 de septiembre, la Plaza Rosa de Theatrón será el escenario de una emotiva jornada dedicada a los animales que esperan una segunda oportunidad: un hogar donde puedan recibir amor y cuidado. La cita es desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 p.m.

La actividad es organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá, como parte de su compromiso con una ciudad que respeta y protege todas las formas de vida. Bajo el lema “Ser familia interespecie es amar sin condiciones”, se busca promover la adopción responsable y crear conciencia sobre el papel fundamental de los animales en el entorno familiar.

Entre los animales disponibles para adopción se encuentran Luna Ramses, Lisa Millos, Leia, Bruno Wesley y Astra Milagros, quienes, al igual que muchos otros, sueñan con encontrar un hogar donde sean valorados y protegidos.

La entrada al evento tiene algunas condiciones que los asistentes deben tener en cuenta:

  • Requisa obligatoria al ingreso.
  • No se permite el ingreso de comida ni bebidas.
  • Ingreso único: no se podrá salir y volver a entrar.
  • Prohibido el ingreso de niñas, niños, armas o elementos cortopunzantes.
  • Parqueadero disponible con cobro y cupos limitados.
¿Cómo será el proceso de adopción?

Los interesados en adoptar un animal deben cumplir con ciertos requisitos como contar con tiempo disponible para realizar la entrevista y el proceso de verificación, llevar pechera y traílla en caso de adoptar un perro; si es de manejo especial, también se requiere bozal de canasta.

Para adopciones felinas, se debe llevar un guacal o morral especializado, presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público y tener a la mano fotos y videos del hogar, para validar el espacio donde vivirá el animal.

