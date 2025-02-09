Pruebas y llegada de próximos trenes: alcalde Galán reveló detalles sobre lo que sigue para el Metro de Bogotá

La capital colombiana celebra un momento histórico con la llegada de los primeros seis vagones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Este evento marca un hito significativo en el desarrollo de la infraestructura de transporte de la ciudad, 83 años después de que se propusiera por primera vez el proyecto.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su emoción y optimismo durante una entrevista con este medio en Cartagena, donde se encuentran los vagones recién llegados.

“Esto es un hito para Bogotá y para Colombia. Una demostración de que podemos hacer grandes proyectos. Necesitamos proyectos que nos unan en medio de las dificultades, en medio de las diferencias. Proyectos que nos demuestren también que podemos hacer grandes cosas. Bogotá lleva esperando este proyecto 83 años desde que el primer alcalde lo planteara. Por fin, después de varias administraciones, que hay que decirlo, hemos logrado avanzar”, indicó el mandatario.

El alcalde enfatizó que este logro no es atribuible a una sola administración, sino que es el resultado de un esfuerzo colectivo que involucra a tres gobiernos nacionales distintos, una ciudadanía comprometida, medios de comunicación vigilantes y el apoyo de la banca multilateral en la financiación.

Galán también compartió detalles sobre el progreso del proyecto y las próximas etapas:

Se espera la llegada de cinco trenes este año, con un total de 30 programados para octubre del 2026.

El avance del proyecto en agosto fue de más del 2.5%, proyectando un 70% de avance para diciembre de 2025.

En noviembre, se realizarán las primeras pruebas en el patio taller.

Para mayo de 2026, se llevarán a cabo pruebas en casi seis kilómetros de viaducto.

Por otro lado, el alcalde reconoció los desafíos que enfrenta el proyecto, incluyendo impactos sociales, reubicación de redes de servicios públicos y problemas de movilidad.

Sin embargo, instó a la paciencia de los ciudadanos, asegurando que estos esfuerzos son "por el bien de Bogotá" y parte de una transformación más amplia de la infraestructura de la ciudad.

“Hemos tenido que enfrentar muchos retos, retos de discusiones políticas, retos que tienen estos proyectos y son normales. Un proyecto de esta envergadura, un proyecto que se construye un viaducto en una ciudad consolidada, tiene muchos retos. Retos en el impacto social que tiene el desarrollo de la obra, retos en las redes, por ejemplo, de servicios públicos que hay que mover, en el tema predial, en el tema de movilidad”, explicó Galán.

“Sabemos que hay mucha gente frustrada, con razón, por las obras que tenemos en Bogotá, por las dificultades. Entendemos esa frustración, pedimos excusas, pedimos paciencia, pero les decimos, es por el bien de Bogotá, estamos transformando Bogotá. Este va a ser el principal proyecto de transformación, pero hay otros, porque vamos a entregar la 68, la Cali, vamos a iniciar la calle 13 pronto, vamos a entregar la avenida Rincón, la avenida Mutis en los próximos meses, entonces estamos transformando Bogotá. Pero estos proyectos, como este Metro Bogotá, generan un impacto y todavía no hemos superado esos impactos”, añadió.

Respecto a la relación con el Gobierno Nacional, Galán mencionó que, aunque la ministra no estuvo presente en el evento, el Gobierno ha cumplido hasta ahora con sus compromisos financieros para el proyecto.

Finalmente, el alcalde destacó la importancia de la seguridad en el transporte de los vagones desde Cartagena hasta Bogotá, mencionando la coordinación con el Ministerio de Defensa para garantizar su llegada sin contratiempos.