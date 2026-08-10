La Candelaria tendrá jornada de adopción y atención veterinaria gratuita: conozca las fechas y requisitos

La Alcaldía Local de La Candelaria anunció una doble jornada de atención veterinaria, esterilización y adopción responsable para el próximo 9 y 10 de octubre en el barrio La Concordia, la plazoleta de la Universidad del Rosario y el barrio Belén.

El objetivo de estas actividades es, según la entidad, fortalecer una cultura de cuidado y protección animal acercando este tipo de servicios a la comunidad. "Desde la Alcaldía Local de La Candelaria trabajamos para facilitar el acceso a servicios veterinarios y promover una tenencia responsable que prevenga el abandono y el maltrato", expresó Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria.

Así será la doble jornada de cuidado animal en La Candelaria

La primera actividad tendrá lugar en el barrio La Concordia el viernes 9 de octubre y consistirá en una brigada médico-veterinaria gratuita desde las 8 de la mañana y tendrá 50 cupos disponibles; se podrá acceder a consultas veterinarias, vacunación y desparasitación.

De 11:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., se realizará la jornada de adopción responsable y feria de emprendimientos en la plazoleta de la Universidad del Rosario.

Y el sábado 10 de octubre, desde las 7:30 a.m., se ofrecerá una jornada gratuita de esterilización en el barrio Belén y también contará con 50 cupos disponibles.

Requisitos y cómo separar los cupos

Para las diferentes actividades será indispensable presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del documento de identidad del responsable.

Recibo de servicio público de La Candelaria con una antigüedad no mayor a tres meses, correspondiente a los estratos 1, 2 o 3.

Una copia por cada animal atendido.

Para las jornadas de vacunación y esterilización, los interesados en separar un cupo deben solicitarlo a través del número 316 159 1775 y estará sujeto a disponibilidad.

La entidad informó que los animales que asistan a la jornada deberán hacerlo con mínimo 8 horas de ayuno y con sus respectivos guacales y bozales.