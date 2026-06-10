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Jardín Botánico de Bogotá ofrece planes para el mes de octubre y la celebración de Halloween: conozca la programación

Bogotá contará con diferentes planes en sitios emblemáticos de la ciudad para que los ciudadanos disfruten de la semana de receso escolar y la celebración de Halloween el próximo sábado 31 de octubre.

Programación Jardín Botánico Bogotá en octubre.
Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
09:24 p. m.
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El Jardín Botánico de Bogotá ofrece a los ciudadanos una agenda con gran variedad de actividades para disfrutar durante el mes de octubre, incluida una celebración especial para el 31 de octubre para que niños y adultos hagan parte de la concientización por el cuidado ambiental.

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Durante el mes, se podrá participar de diferentes recorridos, exposiciones y actividades que iniciarán desde la primera semana y, a raíz de la semana de receso escolar, los niños podrán hacer parte de las vacaciones científicas desde el miércoles 7 de octubre y que concluirán con la celebración del Día del Árbol el lunes festivo 12 de octubre.

Celebración de Halloween en el Jardín Botánico

El sábado 31 de octubre, día de la celebración de Halloween, el jardín invita a la ciudadanía a la actividad 'Baila en el jardín encantado' para que los interesados asistan disfrazados o con una máscara inspirada en la naturaleza para disfrutar de la actividad desde las 4:00 p.m. en la Plazoleta Tropicario.

El sábado 17 de octubre también tendrá lugar la Expoagricultura Urbana 2026 durante todo el día para conocer más acerca del cultivo de alimentos en la ciudad y desde las 2 de la tarde se realizará un recorrido temático sobre los bosques y el fenómeno de El Niño, siendo un tema coyuntural y que merece ser abordado más a fondo para que la ciudadanía en general tenga conocimiento sobre este fenómeno natural.

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Más actividades en Bogotá para el mes de octubre

Además de una importante cantidad de conciertos que Bogotá tendrá durante el mes de octubre, otros sitios emblemáticos como el Planetario de Bogotá o Maloka también tendrán actividades especiales para que los niños, en especial, puedan disfrutar durante los días de descanso que tienen a raíz de la semana de receso escolar.

De igual forma, para la celebración de Halloween, centros comerciales como Plaza Imperial y Parque La Colina ofrecerán actividades con temáticas alusivas a la celebración que incluirán mercados de horror y proyección de películas clásicas.

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