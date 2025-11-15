CANAL RCN
Jornada de limpieza en el Canal de Comuneros retira 20 cambuches y más de dos toneladas de residuos

La intervención se realizó con ayuda de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Los Mártires, el DADEP, la UAESP y el Ejército.

Limpieza en el Canal de Comuneros

noviembre 15 de 2025
09:27 a. m.
Durante una intervención integral, las entidades del Distrito llevaron a cabo una jornada de limpieza y recuperación en el Canal de Comuneros.

Así fue la operación de limpieza en el Canal de Comuneros

La acción permitió desmontar 20 cambuches y recolectar más de dos toneladas de residuos sólidos acumulados entre la carrera 27 y la carrera 30.

La recuperación del espacio público y la intervención de estos puntos críticos son fundamentales para devolverle tranquilidad a la ciudadanía. No vamos a permitir que estructuras improvisadas se conviertan en focos de inseguridad ni que el espacio público sea ocupado por dinámicas que afectan la convivencia, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

El operativo también permitió limpiar zonas verdes y senderos, eliminar puntos críticos que favorecían la acumulación de basuras y prevenir delitos en ese corredor.

Hallazgos del Distrito

Durante la intervención, las autoridades encontraron armas blancas y papeletas de estupefacientes en los cambuches. En total, fueron incautadas cinco armas blancas, entre cuchillos y navajas de gran tamaño, que según las autoridades podrían haber sido utilizadas para cometer hurtos y otros delitos nocturnos.

Se verificó y registró a 25 personas en el sector, de las cuales 13 se encontraban en condición de calle. Una de ellas aceptó voluntariamente la oferta institucional del Distrito y fue trasladada al Hogar de Paso Bacatá, donde recibirá acompañamiento psicosocial, atención médica, alimentación y herramientas para iniciar un proceso de rehabilitación y avanzar hacia una vida fuera de las calles.

Coordinación interinstitucional

El operativo evidencia la importancia de intervenir estructuras improvisadas que representan riesgos para la seguridad y la convivencia, además de estar asociadas a dinámicas delictivas.

La intervención se realizó de manera coordinada entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Los Mártires, el DADEP, la UAESP y el Ejército, quienes llevaron a cabo recorridos, inspecciones y acciones de control en un punto identificado como crítico por sus afectaciones a la convivencia.

