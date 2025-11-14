CANAL RCN
Tendencias

¿Cuáles son las zonas más seguras de Bogotá? Esto señaló la IA

Los sectores de Salitre, Normandía y Modelia suelen destacarse por su tranquilidad y servicios.

Arriendo lujo Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá ofrece una amplia variedad de planes y actividades para disfrutar, pero también enfrenta problemas de inseguridad en varios sectores. Por ello, una herramienta de inteligencia artificial analizó diferentes datos y señaló cuáles son las zonas que se consideran más seguras en la capital.

¿Cuál es el barrio más económico y atractivo para vivir en Bogotá? esto reveló la IA
RELACIONADO

¿Cuál es el barrio más económico y atractivo para vivir en Bogotá? esto reveló la IA

¿Cuáles son las zonas más seguras de Bogotá, según la IA?

En Bogotá, las zonas generalmente consideradas más seguras, según criterios de orden, infraestructura, actividad comercial y presencia policial, incluyen sectores del norte como Usaquén, especialmente áreas como Santa Bárbara, Cedritos y el entorno de la Hacienda Santa Bárbara; también Chapinero Alto, Rosales y el barrio El Nogal, que cuentan con buena vigilancia privada y presencia constante de residentes y comercios.

De igual manera, partes de la localidad de Barrios Unidos, como el área de El Lago y alrededores de la calle 82; y en el occidente, sectores de Salitre, Normandía y Modelia suelen destacarse por su tranquilidad y servicios.

Aunque estas zonas tienden a ser más seguras, la seguridad puede variar por cuadras y horarios, por lo que siempre es recomendable mantenerse atento al entorno.

Bogotanos tendrán importante subsidio de arriendo: podrían recibir hasta más de 800 mil pesos
RELACIONADO

Bogotanos tendrán importante subsidio de arriendo: podrían recibir hasta más de 800 mil pesos

¿Por qué estas zonas se consideran las "más" seguras en Bogotá?

Se considera que estas zonas son las más seguras por diferentes factores.

  • Mayor presencia de policía y vigilancia privada: En esos sectores suelen operar más la presencia del CAI, patrullas y esquemas de seguridad.
  • Infraestructura bien desarrollada: Son zonas donde hay buena iluminación en las calles y señalización que ayudan a disminuir espacios propicios.
  • Alta actividad comercial y peatonal: En esas zonas hay restaurantes, centros comerciales y oficinas, lo que mantiene el flujo constante de personas.
  • Mayor inversión pública y privada: Son sectores donde la propiedad raíz es más costosa y hay más inversión en mantenimiento, vigilancia y servicios.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¿Desconfianza?: Valentina Taguado manifiesta su inconformidad con las sugerencias de la chef Belén

Redes sociales

Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

Navidad

¿Por qué los colombianos adelantan la decoración de Navidad? esto revela la psicología

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 14 de noviembre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 14 de noviembre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Asesinatos en Bogotá

Cárcel para Ricardo González, el joven que habría asesinado a patadas a Jaime Esteban Moreno

La juez del caso no solo le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, sino que, además dejó en firme que no hay posibilidad de medida domiciliaria.

Selección Colombia

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

China

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Cuidado personal

Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente