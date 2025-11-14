¿Cuáles son las zonas más seguras de Bogotá? Esto señaló la IA

Bogotá ofrece una amplia variedad de planes y actividades para disfrutar, pero también enfrenta problemas de inseguridad en varios sectores. Por ello, una herramienta de inteligencia artificial analizó diferentes datos y señaló cuáles son las zonas que se consideran más seguras en la capital.

¿Cuáles son las zonas más seguras de Bogotá, según la IA?

En Bogotá, las zonas generalmente consideradas más seguras, según criterios de orden, infraestructura, actividad comercial y presencia policial, incluyen sectores del norte como Usaquén, especialmente áreas como Santa Bárbara, Cedritos y el entorno de la Hacienda Santa Bárbara; también Chapinero Alto, Rosales y el barrio El Nogal, que cuentan con buena vigilancia privada y presencia constante de residentes y comercios.

De igual manera, partes de la localidad de Barrios Unidos, como el área de El Lago y alrededores de la calle 82; y en el occidente, sectores de Salitre, Normandía y Modelia suelen destacarse por su tranquilidad y servicios.

Aunque estas zonas tienden a ser más seguras, la seguridad puede variar por cuadras y horarios, por lo que siempre es recomendable mantenerse atento al entorno.

¿Por qué estas zonas se consideran las "más" seguras en Bogotá?

Se considera que estas zonas son las más seguras por diferentes factores.