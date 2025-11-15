¡Alivio para las deudas! Acueducto lanza estrategia para que usuarios se pongan al día en Bogotá

El Acueducto de Bogotá dio a conocer una estrategia con la que usuarios que tengan deudas pueden ponerse al día. Esto también para que no les corten el servicio.

La posibilidad que tienen los ciudadanos consta de diferir la deuda con el beneficio de recibir descuentos de hasta el 100% en los intereses y 50% en los gastos de cobranza. Además, se contempla el camino de hacer abonos parciales, dependiendo de que no haya pagos pendientes con el aseo.

Descuentos en intereses

Si una persona desea acceder a la estrategia, debe comunicarse con la entidad, ya sea mediante canales virtuales o de forma presencial (calle 24 #37-15).

Para pagar la factura, en la página web del Acueducto está disponible la opción de pago por PSE en la ventana de Acuerdos de Pago. Automáticamente, el sistema guiará a los usuarios para que estén al día.

En cambio, si alguien desea hacerlo en persona, puede pagar en las redes o cajeros de Servibanca, Redeban y ATH; puntos de recaudo autorizados de Davivienda, Banco de Bogotá y Av Villas, oficinas de Sudameris, Banco Popular e Itaú, Red Cade y a través de tarjetas de crédito en la sede del Acueducto.

El premio que Acueducto dará al usuario 310.000

Por medio de otra campaña, Acueducto informó que le dará un premio al usuario 310.000 que se vincule a la factura virtual. Recibirá dos días y una noche con todo pago en el Hotel Tequendama, uno de los más cotizados de la capital. Actualmente, más de 300 mil usuarios han hecho la transición.

Esto radica en impulsar a que las personas hagan parte de la transformación digital, la cual permite ayudarle al medio ambiente. Cifras del Acueducto indican que anualmente se pueden ahorrar grandes cantidades de hojas de papel de las facturas físicas.