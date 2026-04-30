Jornada en La Pista, La Guajira, combinó 50.000 litros de agua potable y educación comunitaria

En uno de los territorios más golpeados por la escasez de agua en Colombia, una intervención reciente llevó alivio temporal y herramientas de aprendizaje. Se trata de la comunidad de La Pista, en La Guajira.

La jornada, liderada por la organización World Vision, combinó educación comunitaria con la entrega de 50.000 litros de agua, beneficiando a decenas de familias que enfrentan diariamente las dificultades de acceso a este recurso básico.

Educación para el cuidado del agua en La Guajira

Más allá del suministro inmediato, la iniciativa tuvo un componente pedagógico dirigido especialmente a la población infantil. Cerca de 40 niñas, niños y adolescentes participaron en actividades formativas centradas en el uso responsable del agua, prácticas de higiene y prevención de la contaminación.

A través de metodologías participativas y dinámicas lúdicas, los participantes reflexionaron sobre la importancia del recurso hídrico y los riesgos asociados a su escasez. Este enfoque buscó no solo informar, sino generar cambios de comportamiento que puedan sostenerse en el tiempo dentro de la comunidad.

Las actividades educativas se desarrollaron como un espacio de aprendizaje colectivo, en el que los menores pudieron compartir experiencias y reconocer la relación directa entre el acceso al agua y su bienestar diario.

Abastecimiento de agua en La Guajira en medio de la escasez

En paralelo a los talleres, la jornada incluyó la distribución de agua mediante cinco carrotanques, cada uno con capacidad de 10.000 litros. En total, se entregaron 50.000 litros que fueron distribuidos en distintos sectores del barrio y puntos de acopio comunitario.

La intervención también contempló la visita a 15 puntos donde previamente se han instalado filtros de agua, lo que contribuye a mejorar las condiciones de acceso a agua segura en la zona. Estas acciones buscan mitigar, al menos parcialmente, una problemática estructural que afecta a gran parte del departamento.

Para las familias, este tipo de jornadas representa un apoyo inmediato en medio de una realidad compleja. En muchos casos, el acceso al agua depende exclusivamente de carrotanques o de recorridos largos para conseguir el recurso, lo que implica un esfuerzo constante y limita otras actividades cotidianas.

“El día de hoy agradecemos a World Vision por traer agua a nuestra comunidad”, dijo Hilder, un niño de 12 años, en lengua wayuunaiki, reflejando el impacto directo que tiene este tipo de acciones en la vida de quienes habitan el territorio.

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El agua potable, un desafío estructural en La Guajira

De acuerdo con cifras del DANE y UNICEF, el 43% de la población de La Guajira enfrenta dificultades para acceder a agua potable. Además, solo una de cada cuatro escuelas cuenta con este servicio, lo que evidencia la magnitud del problema.

Las consecuencias son múltiples. La falta de agua impacta la salud, limita el acceso a la educación y afecta el bienestar general de las comunidades, especialmente en zonas rurales e indígenas. La dependencia de soluciones temporales, como los carrotanques, profundiza las brechas sociales y reduce las oportunidades de desarrollo.

Iniciativas como la desarrollada en La Pista hacen parte de los programas de agua, saneamiento e higiene que impulsa World Vision en el país. Estas acciones buscan no solo atender necesidades inmediatas, sino también fortalecer las capacidades comunitarias y promover prácticas sostenibles en el uso del agua.