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La excusa con la que sacaron de la estética a la amiga de Yulixa Toloza, tras someterse a una ‘lipo’

La mujer de 52 años no tiene familia en Bogotá, razón por la que una de sus amigas la acompañó hasta el momento en el que la hicieron salir de la clínica de garaje.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
11:57 a. m.
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El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un centro de estética en el sur de Bogotá, revela nuevos detalles sobre las circunstancias en que terminó sola en el establecimiento.

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Yury Mora, cercana a la víctima, explicó cómo otra de sus amigas, quien la acompañó durante todo el proceso, fue separada de Yulixa horas después del procedimiento del que salió en delicado estado de salud, tal y como ella misma lo registró en video.

A Yulixa la acompañó una de sus amigas porque "ella no tiene esposo, no tiene hijos, y su familia vive en Estados Unidos".

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Así sacaron a la amiga de Yulixa de la estética donde se hizo la ‘lipo’

La amiga de Yulixa que la acompañó, la última vez que la vio "la dejó descansando, dormida".

La razón por la cual abandonó el centro estético fue porque el personal del lugar le pidió "un cambio de ropa porque Yulixa se había hecho chichí".

Además, le pidieron otros implementos como medias antiflebíticas, requiriendo que ella saliera del lugar, dejándola sola. Cuando regresó sobre las 7:00 de la noche el lugar estaba completamente cerrado y nadie le dio razón de Yulixa.

Horas más tarde, las amigas de Yulitza recibieron respuestas desde su celular, después de que la sacaran dos hombres del establecimiento.

Así como ellos tuvieron la voluntad de manipular el celular de Yulixa para contestarnos después de que la sacaran del establecimiento, que nos digan qué hicieron con ella, dónde está.

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¿Quién le recomendó a Yulixa el centro estético para hacerse la ‘lipo’?

La decisión de acudir a ese centro médico fue tomada por recomendación de conocidas. "Eso es un voz a voz, hay varias conocidas que se habían operado allá", indicó Mora, señalando que Yulixa tomó ese voto de confianza basándose en experiencias de terceras personas que se habían sometido a procedimientos en el mismo lugar.

Mora describió a su amiga como "una persona humilde, muy dada a la gente, colaboradora, amorosa con sus seres cercanos, con sus amigos, muy, muy trabajadora”.

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