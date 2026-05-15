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Claribel Moreno, madre buscadora asesinada en Jamundí, había denunciado amenazas

La madre buscadora llevaba cinco años buscando a su hija Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en Cartagena el 18 de agosto de 2021.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
12:10 p. m.
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Valle del Cauca enfrenta una nueva tragedia con el asesinato de Claribel Moreno, la mujer que desde hace cinco años buscaba incansablemente a su hija Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en agosto de 2021 durante un viaje a Islas del Rosario en Cartagena.

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Claribel Moreno, reconocida en la opinión pública por la incansable búsqueda de su hija, fue hallada sin vida este miércoles 13 de mayo en una vía que conduce al corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, por uno de sus hijos, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Según testigos, Claribel se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptada por delincuentes en una motocicleta que le dispararon por la espalda.

Amenazas contra Claribel Moreno ligadas a su búsqueda

Según relató una de sus hijas, Claribel había recibido múltiples amenazas relacionadas con la búsqueda de su hija desaparecida. Incluso la hermana de Natalia también fue víctima de un atentado, hecho que estaría vinculado a esta misma situación.

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Jenny Paola, otra de las hijas que hoy reside en el exterior tras sufrir un ataque, aseguró que la misión de su madre fue apoyar a otras mujeres en la búsqueda de sus hijas desaparecidas.

Lo que cuenta Jenny es que su mamá le había dicho que, pasara lo que pasara, a pesar de las amenazas de los atentados de los que habían sido víctimas, ella no iba a dejar de buscar a su hija.

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"Una vez se tuvo conocimiento del caso, nuestra institución, a través de la seccional de investigación criminal SIJÍN, asumió de manera inmediata los actos urgentes bajo estricta coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones avanzan con celeridad y conforme se obtengan resultados significativos y el debido proceso lo permita, se estarán comunicando los avances a la opinión pública", aseguró la Policía Nacional sobre el asesinato de la madre buscadora.

Defensoría del Pueblo rechaza el asesinato de Claribel Moreno

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de Claribel Moreno y recordó su labor como madre buscadora al llevar el caso de la desaparición de su hija ante la Fiscalía General de la Nación, medios de comunicación y la plenaria de la Cámara de Representantes, donde denunció públicamente la "lentitud de las investigaciones y la revictimización institucional".

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En ese proceso, también alertó sobre amenazas reiteradas contra ella y su familia, un atentado en el que resultó herida una de sus hijas y la necesidad de que otra debiera salir del país por razones de seguridad.

La entidad subrayó que las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos son sujetos de especial protección y que su labor, además de legítima, constituye una forma de defensa de derechos humanos reconocida en el ordenamiento interno y en los estándares interamericanos.

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