CANAL RCN
Colombia Video

Joven de 18 años fue sacada a la fuerza de su casa en Jamundí por hombres armados

Las versiones preliminares señalan que la joven fue llevada contra su voluntad en el vehículo en el que se movilizaban varios hombres.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay preocupación en Jamundí, Valle del Cauca, porque una líder comunal, de apenas 18 años, fue secuestrada.

Se trata de Sara Sofía González, quien fue obligada a salir de su casa por hombres armados.

La joven fue vista por última vez en la tarde del jueves 2 de octubre.

Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí en atentado atribuido a disidencias de las Farc
RELACIONADO

Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí en atentado atribuido a disidencias de las Farc

Hombres armados se llevaron a una joven líder comunal

La comunidad asegura que hombres armados ingresaron hasta su vivienda ubicada en el corregimiento de San Antonio y obligaron a la joven a salir.

Esta joven es el líder de la zona y además es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento.

La denuncia fue conocida a través de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia:

Furgimos la liberación inmediata sana y salvada de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí.

Sicario casi rompe en llanto luego de ser capturado por asesinar a un comerciante en Jamundí
RELACIONADO

Sicario casi rompe en llanto luego de ser capturado por asesinar a un comerciante en Jamundí

Alcaldía de Jamundí se pronunció por el secuestro de la joven

Después de varias horas de conocerse el secuestro de la joven, la Alcaldía de Jamundí se pronunció a través de un comunicado:

Se exige liberación de Sara González quien permanece en poder de un grupo irregular en zona rural del municipio. Comunidad se movilizó para rechazar la acción contra la joven líder social.

“Desde la administración municipal se hace un llamado para que Sara Sofia González Fajardo de 18 años sea dejada en libertad. Además, se respete su integridad física teniendo en cuenta que hace parte de un grupo de jóvenes que lidera iniciativas ciudadanas en beneficio de la comunidad”, indicó la alcaldía.

Millonaria recompensa por alias Marlon, tras asonada contra el Ejército en Jamundí
RELACIONADO

Millonaria recompensa por alias Marlon, tras asonada contra el Ejército en Jamundí

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inpec

Atentan contra funcionario del INPEC en Armenia: sujetos en moto dispararon contra su vehículo

Temblor en Colombia

ATENTO: otro fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

Otras Noticias

Tumaco

Dian donó más de $14.000 millones en telas de contrabando que se transformanron en empleo en Tumaco

La Dian y el Puerto de Tumaco sellaron una alianza que transformará 85.000 metros de telas decomisadas en prendas de seguridad confeccionadas por mujeres víctimas del conflicto armado.

París

Jardín decorado con originales de Picasso será abierto al público de manera gratuita en París

Autoridades parisinas vendieron la idea como el primer museo al aire libre dedicado al artista español.

Millonarios

Habría giro radical en la dirección deportiva de Millonarios: esto se reveló

Estados Unidos

Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para Gaza

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?