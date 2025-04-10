Joven de 18 años fue sacada a la fuerza de su casa en Jamundí por hombres armados

Hay preocupación en Jamundí, Valle del Cauca, porque una líder comunal, de apenas 18 años, fue secuestrada.

Se trata de Sara Sofía González, quien fue obligada a salir de su casa por hombres armados.

La joven fue vista por última vez en la tarde del jueves 2 de octubre.

RELACIONADO Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí en atentado atribuido a disidencias de las Farc

Hombres armados se llevaron a una joven líder comunal

La comunidad asegura que hombres armados ingresaron hasta su vivienda ubicada en el corregimiento de San Antonio y obligaron a la joven a salir.

Esta joven es el líder de la zona y además es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento.

La denuncia fue conocida a través de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia:

Furgimos la liberación inmediata sana y salvada de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí.

RELACIONADO Sicario casi rompe en llanto luego de ser capturado por asesinar a un comerciante en Jamundí

Alcaldía de Jamundí se pronunció por el secuestro de la joven

Después de varias horas de conocerse el secuestro de la joven, la Alcaldía de Jamundí se pronunció a través de un comunicado:

Se exige liberación de Sara González quien permanece en poder de un grupo irregular en zona rural del municipio. Comunidad se movilizó para rechazar la acción contra la joven líder social.

“Desde la administración municipal se hace un llamado para que Sara Sofia González Fajardo de 18 años sea dejada en libertad. Además, se respete su integridad física teniendo en cuenta que hace parte de un grupo de jóvenes que lidera iniciativas ciudadanas en beneficio de la comunidad”, indicó la alcaldía.