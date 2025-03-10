CANAL RCN
Colombia

Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí en atentado atribuido a disidencias de las Farc

Según las autoridades, a Nilson Cañaveral le dispararon con armas de fuego mientras cumplía labores de la Alcaldía.

Foto: Alcaldía de Jamundí

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
06:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El funcionario público de la Alcaldía de Jamundí, Nilson Julián Cañaveral, fue asesinado en la tarde de este jueves 2 de octubre en la vereda El Descanso, corregimiento de Ampudia, Cañaveral.

Mujer trans fue asesinada en ataque armado en Tuluá, Valle del Cauca
RELACIONADO

Mujer trans fue asesinada en ataque armado en Tuluá, Valle del Cauca

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Henry Bello, confirmó que el funcionario falleció en el hospital de Jamundí tras recibir múltiples impactos de bala durante un atentado armado.

Disidencias de las Farc, señaladas como autoras del atentado

El hecho conmocionó a la comunidad del municipio de Jamundí al conocerse que el crimen habría sido perpetrado por presuntos integrantes del frente Jaime Martínez, disidencias de las Farc, según el reporte del coronel Bello. No obstante, las investigaciones continúan en curso para esclarecer los móviles del crimen y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Atacaron con drones a infantes de Marina en Buenaventura: reportan al menos ocho explosivos detonados
RELACIONADO

Atacaron con drones a infantes de Marina en Buenaventura: reportan al menos ocho explosivos detonados

Según el reporte de las autoridades locales, a Nilson Cañaveral le dispararon con armas de fuego mientras cumplía con sus labores de la Alcaldía.

Estudiante de 11 fue asesinado por dos adolescentes en Valle: lo que se sabe del crimen
RELACIONADO

Estudiante de 11 fue asesinado por dos adolescentes en Valle: lo que se sabe del crimen

Nilson Cañaveral: compromiso con la comunidad rural de Jamundí

La Alcaldía de Jamundí destacó a través de un comunicado el compromiso con la comunidad y su calidad humana. Cañaveral desempeñó tareas clave en el mejoramiento de la infraestructura vial rural, operando maquinaria pesada en beneficio de los sectores más apartados del municipio.

La presencia del frente Jaime Martínez en Jamundí y sus alrededores continúa contribuyendo a un clima de creciente inseguridad en la región, caracterizado por hechos de violencia como secuestros, extorsiones, homicidios y atentados registrados en los últimos años.

Tras el reciente ataque que cobró la vida de un funcionario municipal, las autoridades informaron que en el lugar se encontraban otros contratistas de la Alcaldía, lo que ha facilitado la recolección de información clave para la investigación.

Las diligencias se adelantan en coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

Sujeto habría abusado sexualmente de siete de sus sobrinas: fue enviado a la cárcel

Ministerio de Educación

Ordenan arrestar temporalmente al ministro de Educación, Daniel Rojas, por desacato de fallo

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel sujeto acusado de robar un jardín infantil en Bogotá: forzó el techo y las cerraduras

Otras Noticias

Viral

Yeferson Cossio donó 400 esterilizaciones para animales en condición de calle en el Amazonas

El creador de contenido también tuvo la oportunidad de adoptar a uno de los perros que habitaba la zona.

Finanzas personales

Top de ciudades colombianas donde recomiendan invertir en bienes raíces

El mercado inmobiliario en Colombia está en pleno auge y varias ciudades se perfilan como las más rentables para invertir en bienes raíces.

EPS

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

Estados Unidos

Trump pide a Israel detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, tras respuesta positiva de Hamás

Mundial de fútbol

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones