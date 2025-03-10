Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí en atentado atribuido a disidencias de las Farc

El funcionario público de la Alcaldía de Jamundí, Nilson Julián Cañaveral, fue asesinado en la tarde de este jueves 2 de octubre en la vereda El Descanso, corregimiento de Ampudia, Cañaveral.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Henry Bello, confirmó que el funcionario falleció en el hospital de Jamundí tras recibir múltiples impactos de bala durante un atentado armado.

Disidencias de las Farc, señaladas como autoras del atentado

El hecho conmocionó a la comunidad del municipio de Jamundí al conocerse que el crimen habría sido perpetrado por presuntos integrantes del frente Jaime Martínez, disidencias de las Farc, según el reporte del coronel Bello. No obstante, las investigaciones continúan en curso para esclarecer los móviles del crimen y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Según el reporte de las autoridades locales, a Nilson Cañaveral le dispararon con armas de fuego mientras cumplía con sus labores de la Alcaldía.

Nilson Cañaveral: compromiso con la comunidad rural de Jamundí

La Alcaldía de Jamundí destacó a través de un comunicado el compromiso con la comunidad y su calidad humana. Cañaveral desempeñó tareas clave en el mejoramiento de la infraestructura vial rural, operando maquinaria pesada en beneficio de los sectores más apartados del municipio.

La presencia del frente Jaime Martínez en Jamundí y sus alrededores continúa contribuyendo a un clima de creciente inseguridad en la región, caracterizado por hechos de violencia como secuestros, extorsiones, homicidios y atentados registrados en los últimos años.

Tras el reciente ataque que cobró la vida de un funcionario municipal, las autoridades informaron que en el lugar se encontraban otros contratistas de la Alcaldía, lo que ha facilitado la recolección de información clave para la investigación.

Las diligencias se adelantan en coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.