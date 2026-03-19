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Ministerio de Justicia lanza guía para prevenir feminicidios en el contexto familiar

El objetivo de la guía es fortalecer la capacidad institucional para prevenir la violencia letal contra las mujeres y mejorar la coordinación entre las entidades responsables.

Foto: Minjusticia

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
10:24 a. m.
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El Ministerio de Justicia y del Derecho oficializó la Guía para la valoración de la percepción del riesgo de feminicidio en el contexto familiar, un instrumento técnico que busca identificar señales de peligro y activar medidas de protección oportunas para mujeres víctimas de violencia.

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La herramienta fue adoptada mediante la Resolución 0362 del 5 de marzo de 2026, en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021, que ordenó la creación de un mecanismo especializado para evaluar el riesgo de feminicidio en el entorno familiar.

La guía será aplicada por las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y está dirigida a mujeres mayores de 14 años que, tras una evaluación técnica, sean identificadas como víctimas de violencia y requieran una valoración especializada.

Un problema que deja señales antes de convertirse en tragedia

El feminicidio rara vez ocurre de manera repentina. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre 2016 y 2025 cuatro de cada diez valoraciones de riesgo identificaron el uso de armas cortopunzantes como el mecanismo causal más frecuente, lo que evidencia que muchos casos se desarrollan en contextos domésticos.

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Expertos advierten que la omisión en la valoración del riesgo y la demora en la adopción de medidas urgentes constituyen barreras para el acceso a la justicia.

La percepción de riesgo y la confianza en las instituciones son determinantes: cuando las mujeres sienten que el sistema judicial no actuará con celeridad y sin estereotipos, la denuncia disminuye y el peligro de violencia letal aumenta.

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Una valoración técnica para tomar decisiones de protección

La guía contempla entrevistas semiestructuradas y módulos especializados que permiten caracterizar el caso y analizar factores de riesgo en un tiempo estimado de una hora.

El proceso fue diseñado con un enfoque multidisciplinario que integró aportes de la criminología, psicología, trabajo social, derecho y salud pública, y se probó en ciudades con altas tasas de feminicidio como Bogotá, Medellín, Cali y Buenaventura.

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Además, busca reducir la revictimización al permitir que la valoración del riesgo sea compartida entre las entidades competentes, unificando criterios y disminuyendo la discrecionalidad en las decisiones institucionales.

Con ello, se pretende que cada denuncia y cada señal de violencia se conviertan en una alerta temprana para proteger la vida de las mujeres.

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