Juan Carlos Pinzón anunciaría su candidatura presidencial respaldado por el partido Verde Oxígeno

Durante la tarde de este martes 28 de octubre se espera que el candidato Juan Carlos Pinzón anuncie su candidatura presidencial con el apoyo del partido liderado por Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno.

Juan Carlos Pinzón anunciaría su candidatura presidencial

Al parecer, la colectividad ha decidido apoyar a Pinzón en su aspiración presidencial, un hecho que genera notable interés en el ámbito político tanto nacional como internacional.

Pinzón, quien anteriormente ha ocupado importantes cargos en el Gobierno, se presenta ahora como un candidato dispuesto a asumir los desafíos de liderar el país.

Con este anuncio, se abren nuevas posibilidades en el tablero electoral de Colombia. Pinzón, respaldado por una figura tan significativa como Betancourt, se convierte en un candidato a observar de cerca.

Entretanto, a través de su cuenta oficial en X, el exembajador compartió un video enviando un sentido mensaje a los colombianos acompañado con el escrito: “compatriotas, esta es mi propuesta solemne: lucharé por Colombia. Lucharé por todos ustedes. Con fuerza, con integridad y con corazón”.

En las imágenes, Pinzón recordó su trayectoria al servicio del país, tanto desde las Fuerzas Armadas como desde la diplomacia, destacando que ha dedicado su vida a proteger a los colombianos y a representar los intereses de la nación en el exterior.

“Durante años luché por nuestro país con responsabilidad y con sentido del deber. En las montañas y selvas de nuestra amada Colombia para protegerlos a ustedes, a sus familias, a nuestra nación”, expresó.

El exministro aseguró que en los últimos meses ha recorrido diferentes regiones del país, escuchando las preocupaciones y esperanzas de los ciudadanos.

El simbólico mensaje de Juan Carlos Pinzón

RELACIONADO Juan Carlos Pinzón viajó a Washington para mediar por la crisis diplomática con Colombia

“He oído sus historias, su dolor, sus miedos y su esperanza. Me han dicho que, a pesar de décadas de crisis y dificultades, cada vez que avanzamos alguien nos hace retroceder”, afirmó.

En su mensaje, también planteó la necesidad de un nuevo tipo de liderazgo, uno que ponga a los ciudadanos en el centro de las decisiones: “Colombia merece un gobierno a la altura de su pueblo. Ustedes merecen un liderazgo que luche por ustedes, un liderazgo que sirva al pueblo, no a sí mismo”.

También subrayó que gobernar debe significar escuchar y liberar del miedo, no imponerlo. Con tono emotivo y nacionalista, finalizó su mensaje con lo que muchos interpretan como un anuncio de su intención de aspirar a la Presidencia de la República.

“Lucharé por Colombia, lucharé por todos ustedes, con fuerza, con integridad y con corazón. Porque nuestro futuro no será escrito por el miedo, sino por los colombianos que se niegan a rendirse”.