CANAL RCN
Colombia

Daniel Quintero anuncia que inscribirá su comité de firmas para las elecciones: “Sin partidos”

Quintero quedó de tercero en la consulta del Pacto Histórico, la cual dejó como ganador a Iván Cepeda.

Daniel Quintero.
Daniel Quintero. Foto: Daniel Quintero (X: @QuinteroCalle)

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:35 a. m.
En la mañana de este lunes 27 de octubre, el exalcalde Daniel Quintero informó que inscribirá su comité de firmas para sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico
El comité tendrá como nombre Reset Total Contra el Narco y los Corruptos. Quintero aseguró que su campaña será “independiente, sin partidos ni jefes políticos”. El anuncio lo dio un día después de la consulta del Pacto Histórico.

Iván Cepeda ganó la consulta del Pacto

La consulta interna del Pacto Histórico se llevó a cabo el domingo 26 de octubre. Los nombres que aparecieron en el tarjetón fueron: el senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y Quintero.

Cepeda quedó como ganador con más del 64% de los votos. En ese orden de ideas, será oficialmente el candidato de la coalición de izquierda para las elecciones del próximo año.

Durante las elecciones, también hubo consulta para los aspirantes de la coalición para el Senado y Cámara. Algunas de las personas que seguirán con propósitos legislativos son Wilson Arias, ‘Wally’, Aída Avella, Esmeralda Hernández, María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y ‘Lalis’.

¿Por qué Quintero había pedido retirar su nombre de la consulta?

Si bien Quintero apareció en el tarjetón, lo cierto es que se había retirado de la consulta. Luego de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el exalcalde informó pidió que su nombre fuera retirado.

Tras renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico ¿Qué pasará con los votos que reciba?
“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa”, afirmó.

El 20 de octubre se desarrolló la Comisión de Seguimiento Electoral en la Procuraduría. Contando con la presencia de la Registraduría, se confirmó que la consulta iba a hacerse sin complicaciones.

