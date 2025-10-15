CANAL RCN
Este fue el importante evento en el que participó el exministro Juan Carlos Pinzón

El exministro estuvo en un panel en Dubái, en el que se trataron temas importantes.

Foto: Juan Carlos Pinzón.

octubre 15 de 2025
12:35 p. m.
El exembajador y actual candidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, participó en un panel sobre el impacto de los cambios geopolíticos en la economía global, evento realizado en los Emiratos Árabes Unidos.

Pinzón es el único latinoamericano en el Consejo Global del Futuro de la Geopolítica del Foro Económico Mundial. Durante el panel, se habló sobre inversión y oportunidades para Colombia.

¿De qué era el evento?

Aparte del candidato, estuvo el ministro de Economía y Turismo del país asiático, Abdulla Bin Touq AlMarri. “Los Emiratos son ejemplo de planificación y desarrollo, y uno de los mayores inversionistas a nivel mundial en tecnología, alimentos, minerales, y turismo, un socio ideal para nuestro país”, aseguró.

El candidato pasó por los micrófonos de Tribuna RCN. Por un lado, habló sobre su propuesta con relación a la seguridad del país, destacando el rol que tuvo cuando estuvo al mando del Ministerio de Defensa.

Pinzón en Tribuna RCN

“Más golpes contra el terrorismo y la criminalidad. Más de 128 jefes fueron neutralizados por nuestras fuerzas militares y de Policía. Todos los delitos en esa época bajaron y tuvimos la producción más baja de coca y cocaína”, afirmó.

En ese orden de ideas, sostuvo que si es elegido presidente, se comprometerá a fortalecer las fuerzas armadas con tecnología, más pie de fuerza y el llamado a la reserva activa. Además, buscará acuerdos con Estados Unidos e Israel.

Sin duda, otro tema importante es la paz. Pinzón habló sobre el acuerdo logrado con las Farc en 2016, cuando era miembro del Gobierno de aquel entonces, el del expresidente Juan Manuel Santos.

“Por los que firmaron el acuerdo y, por supuesto, por el gobierno del que había hecho parte, pero que no terminó haciendo las cosas en las que yo creía”, manifestó sobre la sensación de traición.

