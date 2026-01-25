CANAL RCN
Los directores de El Tiempo, Noticias RCN y La FM conducen el ‘El Debate de la Gente'

Andrés Mompotes, director de El Tiempo; José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM serán los moderadores.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
05:02 p. m.
Con la ciudadanía como protagonista, el ‘El debate de la gente’ propone un espacio en el que los colombianos plantean directamente a los candidatos presidenciales las preguntas que más inquietan a la opinión pública.

El debate cuenta con la presencia de tres figuras clave del periodismo nacional: Andrés Mompotes, director de El Tiempo; José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM.

A partir de las 6:00 de la tarde de este domingo 25 de enero, ellos son los encargados de conducir el encuentro en el que los candidatos presidenciales responderán directamente a las preguntas de los ciudadanos.

Los directores de medios, garantes del debate plural

La responsabilidad de moderar este espacio recae en quienes lideran los medios que conforman la alianza informativa más grande en la historia política de Colombia.

Su papel será garantizar un debate plural, transparente y enfocado en las inquietudes de la ciudadanía, desde temas de seguridad y economía hasta las reformas institucionales que marcan la agenda nacional.

Un debate con la voz ciudadana en el centro

El evento será transmitido en simultáneo por RCN, La FM, El Tiempo y City TV, además de sus plataformas digitales y redes sociales, un espacio que busca que la voz de la gente sea el eje central de la discusión. La periodista Lina Pulido, de City TV, acompaña la conducción como parte de esta coalición de medios.

Con la experiencia y credibilidad de Mompotes, Acevedo y Lozano, el debate promete un ejercicio periodístico riguroso, donde las preguntas de los colombianos se convierten en el verdadero protagonista de la jornada.

