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Juan Fernando Cristo se adhirió a la campaña de Iván Cepeda por el Pacto Histórico

Como lo había anticipado el Termómetro Político, el partido En Marcha se alió con el Centro Histórico en la carrera por la Presidencia.

Juan Fernando Cristo se adhirió a la campaña de Iván Cepeda por el Pacto Histórico
Foto: X @CristoBustos

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
11:24 a. m.
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En horas de la mañana de este jueves 19 de marzo fue anunciado formalmente un movimiento en el tablero político que había sido anunciado en el Termómetro Político, se trata del apoyo de Juan Fernando Cristo a la campaña de Iván Cepeda.

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Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, aplazó la inscripción de su candidatura y se adhirió a la campaña de Cepeda.

Su partido En Marcha respaldará al Pacto Histórico en la carrera de la izquierda por mantenerse en la Casa de Nariño.

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La razón por la que Juan Fernando Cristo se adhirió a la campaña de Iván Cepeda

En el anuncio que hizo a través de una transmisión en vivo y que posteó en su cuenta, Cristo señaló que:

Hay historias de vida que marcan. Iván Cepeda y yo compartimos una: somos hijos de la violencia. Como cucuteño liberal, creo que Colombia no está para volver al pasado. Por eso, desde En Marcha, anunciamos un acuerdo con el Pacto Histórico por la paz, las instituciones y las reformas.

Al mismo tiempo, fijó su posición de izquierda: “Quienes hicimos esa dura oposición al gobierno de Álvaro Uribe debemos entender que esa historia ya es parte del pasado”.

"Colombia necesita mirar hacia el futuro con esperanza, con fe, y con optimismo. Entregamos a partir de hoy un camino distinto, de diálogo y de acuerdos que los colombianos piden a gritos y que son indispensables para enfrentar con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante, porque si seguimos en lo mismo no avanzaremos", dijo en su discurso.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve

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