María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: este es su perfil

Este lunes 17 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que llegó el beneplácito para la persona que nominó para que tome las riendas de la Embajada en Estados Unidos.

“Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, indicó.

¿Quién es María Consuelo Araújo?

El mandatario destacó la experiencia, trayectoria y honestidad de Araújo. Ella es egresada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, institución educativa de la que también se graduó como especialista en Gobierno, Gestión y Asuntos Públicos.

Antes de ser embajadora, fue ministra de Cultura, canciller, directora del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), secretaria de Integración Social, gerente de Transmilenio y directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Además, estuvo a la cabeza del programa Cafam Floresta Ciudad Central.

El pasado 28 de abril, hizo parte como moderadora del espacio Hablemos con los candidatos de Noticias RCN junto a José Manuel Acevedo. En aquel momento participaron algunos de los candidatos presidenciales, incluyendo a De la Espriella.

¿Quién será el embajador de EE. UU. en Colombia?

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, destacó el anuncio: “Inmejorable el nombramiento de María Consuelo Araújo como embajadora en Washington. Tiene todas las cualidades para hacer un trabajo extraordinario para bien de Colombia”.

Aparte de los nombramientos para ministros, desde antes de la posesión presidencial causó intriga quién iba a llegar a la embajada en Washington, una de las más importantes teniendo en cuenta las relaciones diplomáticas en Estados Unidos.

Con respecto al embajador de Estados Unidos en Colombia, el presidente Donald Trump nominó a Nathaniel Morris, quien inclusive ya estuvo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano hablando acerca de los vínculos entre ambas naciones.