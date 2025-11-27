CANAL RCN
Judicializan a dos presuntos estafadores por suplantar a congresistas y ofrecer falsas vacantes laborales

Los judicializados ofrecían empleos inexistentes y exigían pagos por exámenes médicos, pólizas y otros requisitos aparentemente necesarios para avanzar en los procesos de contratación.

Foto: Fiscalía

noviembre 27 de 2025
01:00 p. m.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kathy Paola Buelvas Ferbans y Edson Jair Winclar Rojas, señalados de suplantar a un senador y a un representante a la Cámara para engañar a ciudadanos mediante supuestas ofertas laborales. El caso fue presentado ante un juez de control de garantías en Bucaramanga, Santander.

Fiscalía judicializó a dos personas que suplantaban a dos congresistas

Según las investigaciones, los dos implicados estarían vinculados a por lo menos 14 hechos delictivos en los que, haciéndose pasar por los congresistas, ofrecían empleos inexistentes y exigían pagos por exámenes médicos, pólizas y otros requisitos aparentemente necesarios para avanzar en los procesos de contratación.

La Fiscalía también estableció que, en algunos episodios, los acusados se hicieron pasar por médicos o abogados para fortalecer la apariencia de legitimidad de sus engaños.

“Las labores investigativas desplegadas permitieron asociar 14 eventos delictivos en los que estas personas se habrían hecho pasar como los congresistas, y otros casos en los que simularon ser médicos o abogados para contactar ciudadanos con el supuesto de ayudarlos a conseguir empleo y convencerlos de consignar dinero por concepto de exámenes médicos, pólizas y demás requisitos para iniciar un proceso de contratación”, detalló la Fiscalía.

Además de solicitar dinero, los presuntos estafadores pedían a sus víctimas documentos personales como cédulas, direcciones, correos electrónicos y otra información sensible, que posteriormente habría sido utilizada para actividades ilícitas.

A la cárcel sujeto que suplantó a un congresista para ofrecer falsas ofertas laborales

Ante estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a Buelvas Ferbans y Winclar Rojas los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, simulación de investidura o cargo, estafa y violación de datos personales agravada.

Durante la audiencia, Winclar Rojas aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por su parte, Buelvas Ferbans no aceptó los señalamientos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.

