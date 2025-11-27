Suspensión indefinida para el general Juan Miguel Huertas y William Mejía por supuestos nexos con disidencias

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión indefinida del general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la DNI, Wilmar Mejía, por el escándalo de los presuntos vínculos con disidencias de alias Calarcá.

La Sala de Instrucción del Ministerio Público tomó la decisión para blindar la investigación que cursa tras las revelaciones hechas por Noticias Caracol, sobre las supuestas infiltraciones de cabecillas guerrilleros en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Según el procurador Gregorio Eljach, la investigación estará enfocada en un factor probatorio, pues ya se cuenta con los expedientes en contra de ambos servidores.

Eljach confirmó que contra la suspensión no procede ningún recurso y que queda vigente desde este 27 de noviembre.

¿Por qué suspendieron a Huertas y Mejía?

El procurador confirmó que la suspensión busca evitar que Huertas y Mejía interfieran en la investigación en curso o que, desde sus cargos, puedan seguir cometiendo faltas.

Eljach manifestó, de igual manera, que la aplicación de la ley será sin contemplaciones y que la Procuraduría actuará de forma contundente si se llega a confirmar que los servidores incurrieron en algún delito.

¿Por qué se investiga al general Huertas y a Wilmar Mejía?

La pieza clave en este caso son los chats, correos, imágenes y documentos incautados en junio de 2024 a alias Calarcá, cuando fue detenido por las autoridades en un retén de Anorí, Antioquia, mientras se movilizaba en camionetas oficiales de la UNP.

En este material, cuyos detalles son hoy de conocimiento público, se mencionaban los nombres del general Juan Miguel Huertas, nombrado por el presidente Petro como comandante del Comando de Personal, apenas un mes antes del retén; el de Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI y hombre de confianza del jefe de Estado; y hasta a la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con la información, el general Huertas habría ofrecido a cabecillas guerrilleros blindar sus desplazamientos por el país mediante la creación de una empresa de seguridad falsa.

Además, se dice que Huertas incluso se habría reunido en Venezuela con altos mandos de las disidencias para pactar acuerdos de no agresión con el Ejército.

Sobre Mejía, se presume que habría filtrado información sensible valiéndose de su posición de poder en la DNI.