Judicializan a mujer que se lanzó con su bebé al río Bogotá: se le impuso medida de aseguramiento
Noticias RCN
10:08 p. m.
Una mujer fue privada de la libertad y trasladada a un establecimiento carcelario tras ser señalada de lanzar a su hija de 10 meses al río Bogotá, en un hecho que conmocionó a la capital este martes.
La Fiscalía Seccional Bogotá confirmó que la mujer fue judicializada por tentativa de homicidio, luego de que intentara quitarse la vida tras arrojar a la menor al afluente en el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba.
Policías rescatan a bebé y madre en el río Bogotá
El dramático episodio fue atendido por dos uniformados de la Policía Metropolitana que, alertados por la comunidad, llegaron al lugar y lograron rescatar con vida tanto a la bebé como a su madre.
Según relataron los patrulleros, al llegar encontraron a la mujer desorientada a la orilla del río. Intentaron persuadirla, pero ella se lanzó al agua después de arrojar a la niña. Sin dudarlo, los agentes se lanzaron al río para salvarlas, arriesgando su propia integridad.
Bebé se recupera bajo protección del ICBF
Actualmente, la menor se recupera en un centro médico bajo observación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que también brinda acompañamiento psicológico a la madre.
Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este intento de filicidio y destacaron la rápida reacción de los policías, quienes aseguraron que pensaron en sus propios hijos al momento de actuar. “Esa mirada de la niña no se me va a olvidar”, dijo uno de los rescatistas.