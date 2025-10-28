CANAL RCN
Colombia Video

Judicializan a mujer que se lanzó con su bebé al río Bogotá: se le impuso medida de aseguramiento

Según relataron los patrulleros, al llegar encontraron a la mujer desorientada a la orilla del río.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
10:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una mujer fue privada de la libertad y trasladada a un establecimiento carcelario tras ser señalada de lanzar a su hija de 10 meses al río Bogotá, en un hecho que conmocionó a la capital este martes.

La Fiscalía Seccional Bogotá confirmó que la mujer fue judicializada por tentativa de homicidio, luego de que intentara quitarse la vida tras arrojar a la menor al afluente en el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba.

Ciudadanos rescataron junto a la Policía a madre que saltó con su bebé al río Bogotá
RELACIONADO

Ciudadanos rescataron junto a la Policía a madre que saltó con su bebé al río Bogotá

Policías rescatan a bebé y madre en el río Bogotá

El dramático episodio fue atendido por dos uniformados de la Policía Metropolitana que, alertados por la comunidad, llegaron al lugar y lograron rescatar con vida tanto a la bebé como a su madre.

Según relataron los patrulleros, al llegar encontraron a la mujer desorientada a la orilla del río. Intentaron persuadirla, pero ella se lanzó al agua después de arrojar a la niña. Sin dudarlo, los agentes se lanzaron al río para salvarlas, arriesgando su propia integridad.

Perrita de catorce años es rescatada tras ser golpeada por su tenedor en un conjunto de Bogotá
RELACIONADO

Perrita de catorce años es rescatada tras ser golpeada por su tenedor en un conjunto de Bogotá

Bebé se recupera bajo protección del ICBF

Actualmente, la menor se recupera en un centro médico bajo observación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que también brinda acompañamiento psicológico a la madre.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este intento de filicidio y destacaron la rápida reacción de los policías, quienes aseguraron que pensaron en sus propios hijos al momento de actuar. “Esa mirada de la niña no se me va a olvidar”, dijo uno de los rescatistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Delincuentes desvalijaron un hospital en Palmira: se llevaron hasta los termómetros

Reforma a la Salud

Debate de reforma a la salud fue aplazado en Comisión Séptima tras una proposición

Cartagena

VIDEO | Violento atraco de motociclistas en plena restricción de parrillero en Cartagena

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity

Los cocineros conformaron finalmente el top 8 de la competencia con la más reciente eliminación.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de octubre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 28 de octubre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Cuidado personal

¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según los expertos?

Selección Colombia Femenina

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación