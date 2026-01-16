CANAL RCN
Judicializan a sujeto implicado en la planeación de un atentado terrorista en el centro de Bogotá

De acuerdo con la investigación, el hombre habría entregado una bomba a un menor de edad con el objetivo de que fuera instalada en un vehículo que se desplazaría por la localidad de Teusaquillo.

Foto: AFP
enero 16 de 2026
12:55 p. m.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un individuo identificado como Julián Andrés Ramírez Pérez, conocido con el alias de El Flaco.

Judicializan a sujeto que habría planeado un atentado en Bogotá

El hombre es señalado de participar en la planeación de un atentado terrorista que habría sido programado para ejecutarse el 3 de junio de 2025 en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, Ramírez Pérez habría entregado una bomba tipo lapa a un menor de edad con el objetivo de que fuera instalada en un vehículo que se desplazaría por la localidad de Teusaquillo.

El artefacto explosivo, presuntamente transportado en una maleta, habría sido llevado hasta una cafetería del sector, donde fue entregado al adolescente junto con instrucciones precisas para su colocación.

Las autoridades indicaron que el plan no se concretó debido a la presencia de uniformados de la Policía Nacional en la vía pública, situación que llevó al menor a desistir de instalar el explosivo en el lugar señalado.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Ramírez Pérez haría parte de una estructura delincuencial dedicada a actividades criminales como homicidios bajo la modalidad de sicariato y la venta de estupefacientes al menudeo, entre otras conductas ilícitas cometidas en distintos sectores de la capital.

Sujeto que planeó un atentado en Bogotá no aceptó los cargos ante la Fiscalía

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Durante la audiencia ante una jueza penal de control de garantías, el señalado no aceptó los cargos formulados en su contra.

