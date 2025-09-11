CANAL RCN
Colombia

Judicializan a tres policías que transportaban estupefacientes y panfletos alusivos al ELN

Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
02:48 p. m.
Tres integrantes de la Policía Nacional y un particular fueron capturados en flagrancia, en el centro de Bogotá, mientras transportaban estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos.

¿Por qué capturaron a los policías?

El pasado 24 de octubre se llevó a cabo la captura, en la localidad de Los Mártires, gracias a labores de control que se encontraban realizando unidades de vigilancia, quienes se acercaron a un vehículo oficial que se estaba estacionado en vía pública.

Estos requirieron a los ocupantes, los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas, mientras que encontraron las sustancias ilícitas, los impresos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos portátiles.

Así mismo, las autoridades registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien, vestido con el uniforme oficial de la institución, conducía una motocicleta reportada como hurtada que también tenía logos de la Policía Nacional y se encontraba escoltando al vehículo interceptado.

¿Qué ocurrirá con los policías capturados?

Según la Fiscalía General de la Nación, los tres patrulleros y el particular fueron detenidos por lo que un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó diferentes delitos como receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según el comunicado oficial de la entidad investigativa, los procesados no aceptaron los cargos por lo que deberán cumplir con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

¿Cuáles son las multas por tráfico de estupefacientes?

Según el artículo 376 del Código Penal, el que sin permiso de la autoridad transporte cualquier tipo de estupefaciente incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede los valores, estipulados en la ley, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, si esta excede los límites máximos previstos la pena será de 96 a 144 meses de prisión y multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

