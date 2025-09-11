Dos ciudades de Colombia entre las 100 mejores del mundo, según nuevo ranking global

El nuevo informe World’s Best Cities 2026, elaborado por Resonance Consultancy, reveló el listado de las urbes más influyentes, habitables y prósperas del planeta.

El ranking, que analiza más de 270 ciudades en todo el mundo, ubicó a Bogotá y Medellín entre las 100 mejores, destacando su transformación urbana, crecimiento económico y capacidad para atraer talento e inversión.

Bogotá y Medellín, presentes en el ranking mundial

Según el estudio, Bogotá ocupó el puesto 51 y fue reconocida como un centro económico y cultural en expansión.

La capital obtuvo altas calificaciones en infraestructura urbana, conectividad aérea, oferta educativa y su vibrante escena artística y musical.

Por su parte, Medellín se ubicó en el puesto 76, siendo destacada por su exitosa transformación urbana. La capital antioqueña pasó de tener una imagen conflictiva a convertirse en modelo de innovación social y tecnológica, con avances en movilidad, sostenibilidad y calidad de vida.

América Latina también brilló en el escalafón

En la región, Ciudad de México lideró el ranking latinoamericano al ubicarse en el puesto 30, seguida de Buenos Aires (39), Río de Janeiro (42), Santiago de Chile (75), Bogotá (51) y Medellín (76). En total, siete ciudades latinoamericanas entraron al top 100.

El estudio se basó en el Place Power Score, que mide tres pilares: habitabilidad, atractivo y prosperidad. Para ello se combinaron datos estadísticos, percepción ciudadana y análisis de contenido en redes sociales y plataformas como Google, Instagram y TikTok.

En el top global, Londres, Nueva York, París, Tokio y Madrid ocupan los primeros lugares, reafirmando su liderazgo en infraestructura, sostenibilidad y cultura.

