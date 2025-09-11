CANAL RCN
Colombia Video

Millonaria recompensa por asesinos del consejero de Juventud en la masacre de El Carmen de Viboral

Tres personas fueron asesinadas por sujetos armados que dispararon indiscriminadamente en el interior de un establecimiento comercial.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
02:22 p. m.
El ataque armado ocurrió a plena luz del día y a escasas tres cuadras del parque principal de El Carmen de Viboral, Antioquia, donde tres personas fueron brutalmente asesinadas por hombres armados.

RELACIONADO

Además de ser instalado un consejo de seguridad en la zona, fueron desplegados más de 20 policías de inteligencia e investigación criminal para ubicar a los responsables de este hecho.

Una de las víctimas fue identificada como Andrés Giraldo, de 27 años, un consejero de Juventud que trabajaba en la Secretaría de Agricultura de El Carmen de Viboral.

RELACIONADO

Detalles de la masare en la que asesinaron al consejero de Juventud Andrés Giraldo

El líder social acababa de ingresar a un establecimiento público del barrio Tahamíes, zona centro del municipio, cuando delincuentes en moto llegaron y dispararon hacia el interior del lugar, asesinando a tres personas, entre ellas Andrés Giraldo.

Santiago Ocampo, amigo del consejero de Juventud, se refirió al atroz crimen: “Se nos pierde una vida, que nos va un líder, que nos va un referente”

Hugo Jiménez, alcalde de El Carmen de Viboral, señaló:

Hoy perdimos un gran amigo y compañero, un ser humano ejemplar. Andrés fue una persona que me acompañó y caminó a mi lado, un amigo alegre, servicial y comprometido con toda su comunidad.

La masacre ocurrió 15 días después de otro ataque armado, que también dejó una persona muerta y cinco heridas.

RELACIONADO

Millonaria recompensa por responsables de la masacre en el Carmen de Viboral

El coronel Mauricio Rico, comandante Policía Antioquia, anunció una millonaria recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de la masacre:

Se ofrece hasta 500 millones de pesos por las personas que nos puedan brindar y orientar sobre la identificación y paradero para posterior captura de los perpetradores de este hecho que causa conmoción al municipio de El Carmen de Viboral.

En el municipio vecino de Nariño, Antioquia, las autoridades también investigan el asesinato de Luis Fernando Ocampo, quien fue concejal en el periodo 2020-2023.

RELACIONADO

