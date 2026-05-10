Reaparece Sneyder Pinilla, testigo estrella en el caso UNGRD, con explosiva carta

Reapareció el llamado testigo estrella en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Sneyder Pinilla, quien fue subdirector para el Manejo de Desastres en la entidad.

Por medio de una carta firmada por él, desde la cárcel reafirmó su compromiso con la verdad.

¿Qué dice la carta?

“Hoy siento que se intenta desviar la discusión y confundir a la opinión pública. No estoy encubriendo a nadie, pero tampoco utilizaré ni he utilizado la justicia para enlodar personas ni afirmar hechos que no me constan, como algunos quieren hacer ver”, afirmó.

Pinilla enfatizó que no tiene ‘nada que esconder ni nada que ganar con el silencio’: “Seguiré hablando de lo que hice, de lo que vi y lo que conozco directamente (...) He dado la cara desde el primer día y seguiré haciéndolo”.

En la carta hizo mención del magistrado Vladímir Fernández, quien, según reveló la revista Cambio, presuntamente habría hecho parte del escándalo. Sobre él, Pinilla solo aseguró que “nos había recomendado a una señora para asesorar a mi jefe de entonces, después de una actuación de la Contraloría”.

El rol de Pinilla en el escándalo

Al hablar del caso de la UNGRD, Pinilla es, sin duda, una de las piezas más importantes. Sus revelaciones han llevado a desenredar varios nudos y le permitieron llegar a un preacuerdo con la Fiscalía que terminó siendo avalado por la justicia.

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Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Pinilla confesó que se reunió con funcionarios y particulares para direccionar los contratos de la UNGRD que tenían como propósito brindarles atención a los departamentos, principalmente La Guajira por la sequía.

Asimismo, aseguró que hizo parte del presunto soborno que se le dio a Iván Name, expresidente del Senado, a cambio de que las reformas del Gobierno que en ese momento se adelantaban tuviesen luz verde. Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión.