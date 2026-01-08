En video quedó registrado el asesinato a sangre fría de un comerciante en fleteo, en Chigorodó

Un trágico desenlace tuvo un fleteo en el municipio de Chigorodó, Urabá Antioqueño, donde Edgar Sepúlveda Londoño, reconocido comerciante de la zona, perdió la vida al intentar defender a su hijo de un ataque de delincuentes.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del vil crimen.

De acuerdo con la investigación, Edgar Sepúlveda había retirado una suma considerable de dinero momentos antes del ataque.

Los delincuentes, siguiendo el patrón característico del fleteo, habrían seguido al comerciante desde la entidad bancaria hasta interceptarlo en compañía de su hijo.

Video captó el momento exacto del ataque: comerciante defendió a su hijo

El ataque se registró a plena luz del día, cuando los delincuentes emboscaron inicialmente al hijo del comerciante. En ese momento, la víctima intervino para proteger al joven, y allí fue atacado por los criminales.

Tras el ataque, el comerciante fue trasladado rápidamente a un hospital de la zona. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, los esfuerzos médicos resultaron infructuosos y el hombre falleció.

La secretaria de Seguridad de Chigorodó, Luz Elena Asprilla, pidió a la comunidad esfuerzos para identificar a los asesinos:

Como autoridad administrativa, hacemos un llamado a la comunidad para que todos nos apoyen con la información que tenga, que sea vital para la captura de estas personas.

Cámaras de seguridad son clave para identificar a los asesinos de comerciante en Chigorodó

Los investigadores señalaron que las cámaras de seguridad del municipio serían clave para identificar a los responsables.

"Sabemos que tuvieron que recorrer el municipio para salir y que por muchas cámaras debieron de pasar", dijo la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Ruiz.

