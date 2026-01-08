CANAL RCN
Colombia Video

En video quedó registrado el asesinato a sangre fría de un comerciante en fleteo, en Chigorodó

Edgar Sepúlveda fue atacado tras retirar dinero de un banco. Los delincuentes emboscaron a su hijo antes del crimen.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un trágico desenlace tuvo un fleteo en el municipio de Chigorodó, Urabá Antioqueño, donde Edgar Sepúlveda Londoño, reconocido comerciante de la zona, perdió la vida al intentar defender a su hijo de un ataque de delincuentes.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del vil crimen.

De acuerdo con la investigación, Edgar Sepúlveda había retirado una suma considerable de dinero momentos antes del ataque.

Los delincuentes, siguiendo el patrón característico del fleteo, habrían seguido al comerciante desde la entidad bancaria hasta interceptarlo en compañía de su hijo.

Intento de fleteo en Bogotá paralizó el tráfico en plena avenida 68: víctima ya había entregado el dinero
RELACIONADO

Intento de fleteo en Bogotá paralizó el tráfico en plena avenida 68: víctima ya había entregado el dinero

Video captó el momento exacto del ataque: comerciante defendió a su hijo

El ataque se registró a plena luz del día, cuando los delincuentes emboscaron inicialmente al hijo del comerciante. En ese momento, la víctima intervino para proteger al joven, y allí fue atacado por los criminales.

Tras el ataque, el comerciante fue trasladado rápidamente a un hospital de la zona. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, los esfuerzos médicos resultaron infructuosos y el hombre falleció.

La secretaria de Seguridad de Chigorodó, Luz Elena Asprilla, pidió a la comunidad esfuerzos para identificar a los asesinos:

Como autoridad administrativa, hacemos un llamado a la comunidad para que todos nos apoyen con la información que tenga, que sea vital para la captura de estas personas.

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones
RELACIONADO

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

Cámaras de seguridad son clave para identificar a los asesinos de comerciante en Chigorodó

Los investigadores señalaron que las cámaras de seguridad del municipio serían clave para identificar a los responsables.

"Sabemos que tuvieron que recorrer el municipio para salir y que por muchas cámaras debieron de pasar", dijo la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Ruiz.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $20 millones para quien entregue información que permita ubicar a los responsables del crimen del comerciante.

Retrato Hablado revela el “Estado de shock”: así operaban las peligrosas bandas de fleteros en Colombia
RELACIONADO

Retrato Hablado revela el “Estado de shock”: así operaban las peligrosas bandas de fleteros en Colombia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

Cecilia Zuleta: redes, límites y la urgencia de cuidar la salud mental de niños y adolescentes

Venezuela

¿Colombia reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta (e) de Venezuela? Respuesta del Gobierno

UNGRD

Carlos Carrillo radicó una queja contra directora del Dapre por acoso laboral

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?: otra mirada con un análisis binocular del juego

Si quieres entender de verdad La Casa de los Famosos, no te lo pierdas este lunes a las 8:00 p.m. en una transmisión exclusiva por la app del Canal RCN y YouTube.

Venezuela

Régimen en Venezuela anunció liberación de un gran número de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional confirmó excarcelaciones de un significativo grupo de privados de la libertad.

Millonarios

Millonarios lanzó los precios de sus abonos para 2026-I: esto valdrá ver a Falcao en El Campín

Educación

¿Cuándo es el regreso a clases de las universidades de Bogotá en este 2026?

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio