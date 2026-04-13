Juez envía a prisión a cinco implicados por tortura y asesinato de Juan Felipe Rincón

En las últimas horas, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas señaladas de participar en el asesinato y tortura de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, el general William Rincón.

La decisión se tomó tras una audiencia en la que la Fiscalía, bajo la investigación liderada por el fiscal Andrés Marín, expuso elementos que evidencian la gravedad de los hechos y la posible responsabilidad de los capturados.

Un crimen con sevicia y motivación personal

Durante la diligencia, la juez concluyó que existieron tratos inhumanos contra la víctima y que el ataque habría estado motivado por un acto de venganza personal con un objetivo claro: atentar contra la vida del joven.

Además, el despacho judicial señaló que no se logró demostrar que Juan Felipe Rincón hubiera incurrido en conductas reprochables, particularmente frente a versiones que intentaban vincularlo con hechos relacionados con menores de edad.

Estos elementos fueron clave para sustentar la decisión de privar de la libertad a los procesados mientras avanza el caso.

Delitos y proceso judicial

Los cinco imputados deberán responder por delitos graves como tortura, homicidio y ocultamiento de material probatorio. Según la Fiscalía, las pruebas recolectadas permiten inferir su participación en los hechos ocurridos en noviembre de 2024.

La juez también hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas, señalando que hubo revictimización y falta de protección frente a lo ocurrido.

Tras la decisión, las partes involucradas anunciaron recursos de apelación, por lo que será un juez de conocimiento quien defina en una próxima audiencia si mantiene o modifica la medida de aseguramiento.

Mientras tanto, los cinco señalados permanecerán privados de la libertad, en medio de un proceso que sigue generando atención nacional por la crudeza de los hechos y por tratarse del hijo de uno de los más altos mandos de la Policía en Colombia.