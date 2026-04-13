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¿El gol más raro del fútbol? Insólita jugada en Paraguay es viral: video

Insólito gol tras penal atajado le da la vuelta al mundo: se vivió en Paraguay.

Gol más insólito
Foto: captura pantalla X Fernando Esquivel

Noticias RCN

abril 13 de 2026
12:24 p. m.
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Una acción improbable, casi absurda, se convirtió en uno de los momentos más comentados del fútbol internacional. El gol actual más raro del fútbol se registró en el partido entre Rubio Ñu y Olimpia, por la fecha 16 de la Primera División de Paraguay, y rápidamente se volvió viral en redes sociales y plataformas deportivas.

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Lo que parecía una jugada más terminó transformándose en una escena digna de repetición infinita. Un penal fallado, un rebote inesperado y una carambola poco común dieron origen a una anotación que ya es considerada por muchos como el “blooper del año”.

¿Cómo fue el gol más raro del fútbol en Paraguay?

El protagonista de la jugada fue el delantero Sebastián Ferreira. Tras una falta dentro del área, el atacante tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal. Sin embargo, el arquero rival logró detener el disparo, lo que parecía cerrar la acción.

No obstante, el balón quedó suelto y el defensor Fernando Martínez intentó despejarlo hacia el córner. En ese momento ocurrió lo impensado: el rechazo impactó directamente en el rostro de Ferreira, cambiando la trayectoria del balón y enviándolo al fondo de la red.

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La jugada dejó sin reacción al portero y provocó una mezcla de asombro y risas en el estadio. En cuestión de segundos, una acción defensiva terminó convirtiéndose en un gol totalmente fortuito.

¿Por qué este gol se volvió viral en todo el mundo?

El impacto del gol más raro del fútbol no tardó en sentirse fuera de la cancha. En redes sociales, el video acumuló miles de reproducciones en pocas horas, siendo compartido por aficionados, periodistas y cuentas especializadas.

Este tipo de jugadas, aunque poco frecuentes, reflejan la esencia impredecible del fútbol. Según registros históricos, los goles producto de rebotes accidentales o errores defensivos han sido protagonistas de múltiples compilaciones virales, pero pocas veces con una secuencia tan particular como esta.

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Además, el contexto del partido con Olimpia dominando la posesión y consolidándose como líder hizo que el gol tuviera aún más repercusión. Más allá del resultado, la anotación quedó grabada como una de las más insólitas de los últimos años.

El fútbol volvió a demostrar que, incluso en los momentos más controlados, siempre hay espacio para lo inesperado.

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