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Hablan los desaparecidos en Monserrate: esto fue lo que pasó

Los siete excursionistas fueron hallados en las Cuevas de San Francisco, aproximadamente a 10 kilómetros del sendero principal.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
12:49 p. m.
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Después de una intensa búsqueda que se extendió por más de 14 horas, Defensa Civil y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá rescataron con vida a cinco menores de edad y dos adultos que se habían extraviado durante una caminata recreativa en el Cerro de Monserrate.

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El grupo fue localizado en las Cuevas de San Francisco, a aproximadamente tres horas del Puesto de Mando Unificado, ubicado cerca de la entrada peatonal del cerro.

Alejandro Ortiz, director seccional Bogotá de la Defensa Civil, explicó que:

El grupo fue encontrado a una distancia alrededor de unos 10 kilómetros del sendero principal, en las cuevas de San Francisco y gracias a Dios pues fueron encontrados con vida y en unas buenas condiciones de salud. Aparte de lo que ya es común por el frío y la noche que tuvieron que pasar allá.

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Hablaron los desaparecidos en Monserrate: ¿Qué les pasó?

De acuerdo con los testimonios de los adultos rescatados, la situación comenzó a complicarse poco después de iniciar el descenso.

Desde el momento cero estuvimos como 10, 15 minutos bajando, aparecieron unos perros que no teníamos ni idea de dónde salieron, nos asustamos, seguimos bajando y ya terminamos dando como dos vueltas a Monserrate, básicamente.

El momento del hallazgo fue descrito por la joven rescatada:

Nuestro otro compañero venía adelante de nosotros y él dijo veo algo naranja moverse, cuando dijo eso empezamos a gritar ayuda, gracias a Dios veníamos por el sendero que era, en el momento indicado los encontramos ya que la bajada ya estaba pesada para los niños.

La preocupación por las condiciones climáticas fue constante. Los rescatados indicaron que "estábamos haciendo todo lo posible para que los niños no se mojaran porque teníamos un niño con asma y era más complicado".

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Los cinco menores y los dos adultos llegaron al punto de encuentro en tres vehículos, dos de Defensa Civil y uno de bomberos, siendo inmediatamente atendidos por personal médico en ambulancias.

Las familias, que permanecieron toda la noche en el lugar, recibieron apoyo psicosocial de la Defensa Civil y la Secretaría de Salud con intervención en salud mental. Tras confirmar el hallazgo, los rescatistas formaron una calle de honor para el emotivo reencuentro.

Las autoridades recomiendan a quienes visiten Monserrate no separarse del grupo y seguir las indicaciones de seguridad para evitar incidentes similares.

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