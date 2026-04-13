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Retiran artefacto explosivo en Copacabana antes del concierto de Shakira

El escuadrón especializado fue alertado en la mañana sobre la presencia del objeto sospechoso.

Foto: AFP
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AFP

abril 13 de 2026
12:19 p. m.
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La Policía Civil de Río de Janeiro retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, donde la cantante colombiana Shakira ofrecerá un megaconcierto gratuito el próximo 2 de mayo.

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Según medios locales, se trataba de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar mediante un fogonazo y una fuerte detonación.

Operativo del escuadrón antibombas

El escuadrón especializado fue alertado en la mañana sobre la presencia del objeto sospechoso. “Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”, informó la Policía Civil en un comunicado.

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Imágenes divulgadas por la institución muestran a un agente con traje protector recolectando una caja negra similar al tamaño de una mochila de repartidor. Las autoridades confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Expectativa por el megaconcierto

Mientras tanto, varias cuadrillas continúan trabajando en el montaje del monumental escenario frente al Hotel Copacabana Palace.

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Conciertos de esta magnitud suelen atraer a millones de espectadores: Lady Gaga reunió a 2,1 millones de personas en 2025 y Madonna a 1,6 millones en 2024.

La Alcaldía de Río estima que la ciudad recibirá 3,5 millones de turistas entre marzo y junio, en plena temporada de otoño austral, lo que refuerza la expectativa por el espectáculo de Shakira en una de las playas más emblemáticas del mundo.

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