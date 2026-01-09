CANAL RCN
Aterrador testimonio de la mujer torturada y asfixiada con un cable por su expareja en Bogotá

La mujer tuvo más de cinco fracturas en el rostro. El hombre quedó en libertad por decisión de un juez que tipificó el hecho como lesiones personales y no intento de feminicidio.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
01:43 p. m.
La violencia de pareja en Colombia alcanzó cifras alarmantes al cerrar 2025 con más de 35.000 casos registrados, según datos oficiales.

Esta crisis de seguridad se hace evidente en testimonios como el de Vicky Vargas, quien sobrevivió a un brutal ataque por parte de su expareja el pasado 4 de enero, pero se enfrenta ahora al miedo de ver a su agresor en libertad.

El caso de Vargas deja en evidencia las fallas del sistema judicial en la protección de víctimas de violencia de género. Según su relato, durante casi una hora sufrió maltrato físico en un apartamento donde su expareja la golpeó, amarró con un cable de parabólica y amenazó con un cuchillo.

Habló la mujer torturada por su expareja en La Estancia Sur, Bogotá

Noticias RCN conoció el doloroso testimonio de una mujer que fue víctima de tortura y abuso por parte de su expareja sentimental. Lo peor no fue el ataque, sino que un juez lo dejó en libertad:

El hombre iba a matarme y lo que hice fue rogarle y pedirle por mi vida. Yo me desesperé muchísimo, cuando él empezó a amarrarme y sale corriendo a la cocina a coger un cuchillo.

“Si un cable de parabólica se revienta en tu cuello, es porque es demasiado fuerte”, contó la mujer, mostrando las severas marcas en su cuello.

Vicky Vargas, como fue identificada la víctima, siente frustración, puesto que la justicia dejó en libertad a su ex, el hombre que, según ella, la golpeó, la cortó y la amarró en un apartamento.

Un juez tipificó el ataque como lesiones personales, un delito que es excarcelable.

Mujer víctima de cruel ataque teme por su vida, su expareja está libre

El 4 de enero, la noche en la que ocurrieron los hechos, sus vecinos la salvaron cuando ella pedía ayuda desde una ventana. Por casi una hora sufrió maltrato.

Tengo tres fracturas en la nariz, en la cara también tengo fracturas.

Indica que le tocó persuadir a su agresor para que no le hiciera más daño.

Desde el hospital advierte a las autoridades que ha recibido llamadas de gente extraña preguntando dónde está y teme de los alcances del hombre.

Mucho temor tanto por mi vida como la de mi vida. Tomaron fotos para no dejar ingresar el tipo a los apartamentos y pasó como si nada.

