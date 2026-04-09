Murió importante artista y compositor colombiano

La escena musical está de luto en Colombia debido a que se confirmó la muerte de un músico, compositor e intérprete que, especialmente, dejó una huella imborrable en Caldas, Manizales.

Julián Andrés Olarte Mondragón, que era hijo de los maestros musicales Paulo Andrés Olarte y María Mónica Mondragón, falleció en los últimos días.

La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de Caldas y por la Orquesta Sinfónica de esa misma región.

Así despidió la Orquesta Sinfónica de Caldas al músico colombiano Julián Andrés Olarte Mondragón

La Orquesta Sinfónica de Caldas indicó que fue un privilegio haber compartido escenario con Julián Andrés Olarte y, además, exaltó su talento.

"Lamentamos el profundo fallecimiento de Julián Andrés Mondragón, cuya voz y sensibilidad artística dejaron una huella especial en nuestra memoria. Desde la Orquesta Sinfónica de Caldas recordamos con gratitud el honor de haber compartido escenario con él, un momento que hoy cobra un significado aún más valioso. Su talento y pasión por la música permanecerán siempre en quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo", escribieron.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Que su legado siga resonando en cada nota y en cada corazón que tocó", se complementó.

Así despidió la Secretaría de Cultura de Caldas al músico Julián Andrés Olarte

La Secretaría de Cultura de Caldas se solidarizó con los familiares de Julián Andrés Olarte, el joven músico que batalló contra un cáncer que le diagnosticaron.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Julián Andrés Olarte Mondragón, músico, compositor e intérprete. Fue hijo de los maestros María Mónica Mondragón y Paulo Andrés Olarte Rendón, una familia musical que le ha dado a Caldas un aporte invaluable en el desarrollo e interpretación de nuestra bella músicas en el país y el mundo. Un abrazo lleno de mucha luz", enfatizaron.