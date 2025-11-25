CANAL RCN
Colombia Video

Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía para temas personales cuando trabajaba en Mininterior: Contraloría

De acuerdo con la Contraloría, los viajes de Guerrero al departamento de Cesar en aeronaves de la Policía habrían generado costos de hasta $213 millones.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
12:29 p. m.
La Contraloría encontró hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la Policía por parte de Juliana Guerrero para ir a la Universidad del Cesar, mientras trabajaba en el Ministerio del Interior.

Se trata de hechos ocurridos entre el 19 y 20 de junio de 2025, cuando Guerrero era secretaria ejecutiva del Despacho de Mininterior. En estas fechas se reportaron desplazamientos en las rutas Bogotá—Valledupar y Valledupar—Aguachica—Valledupar, en aviones de la Policía.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, los desplazamientos no estaban relacionados con las funciones de Guerrero en la cartera, sino con temas personales que le requerían asistir a la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, del cual era miembro.

Estos vuelos causaron un gasto de recursos públicos que ascendió a los $213 millones, correspondientes a gastos operativos para los desplazamientos.

Uso indebido de las aeronaves por parte de Guerrero

Juliana Guerrero vuelve a ser blanco de críticas debido a los hallazgos fiscales de la Contraloría por el uso indebido de aeronaves de la Policía para realizar diligencias de carácter personal en Cesar.

La exaspirante a viceministra de Juventudes, habría realizado cinco vuelos en junio de este año, para cubrir las rutas Bogotá-Valledupar, Santa Marta- Valledupar, Valledupar- Aguachica- Valledupar, Valledupar- Bogotá y Valledupar- Santa Marta.

El informe de la Contraloría recalca además que el motivo del viaje habría sido: "reunión comunidad".

