Juliana Guerrero en la mira de la Fiscalía por título invalido: abrieron noticia criminal en su contra

La Fiscalía general de la Nación abrió noticia criminal e indagatoria preliminar a Juliana Guerrero, la joven que trabajó como voluntaria en la campaña de Gustavo Petro y el “Gobierno del cambio” quiere nombrar como viceministra de las juventudes, a pesar de que obtuvo su título profesional sin cumplir con los requisitos de Ley.

Se trata de la primera acción judicial que toman las autoridades contra Guerrero, luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza presentara una denuncia por presunta falsedad en documento público.

La Fiscalía tendrá que determinar si existen los méritos necesarios para abrir una investigación formal contra la joven petista, que aspira llegar a un cargo para el que se necesitan mínimo: 1. Un pregrado, tarjeta profesional, un posgrado y experiencia profesional o 2. Un pregrado, tarjeta profesional y 24 meses de experiencia profesional relacionada.

Presidente Petro defendió las aspiraciones de Guerrero

Sobre el tema, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X: “No nombre una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos? Pero, por otro lado, ¿El título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del ICFES a principios de noviembre?”.

Sin embargo, la representante Pedraza insistió en que el examen debe presentarse antes de la obtención del título, como requisitos de Ley, con el que el resto de estudiantes han tenido que cumplir a rajatabla:

“Presidente, no sea descarado a la hora de hacerse el de la vista gorda con la corrupción dentro de su propio Gobierno. Para hacerle corta la historia, Juliana Guerrero es la Jennifer Arias de su Gobierno, es la Julián Bedoya de su Gobierno y, si le indignaron estos casos en el pasado, frente a otros gobiernos ¿entonces por qué es cómplice de la corrupción en su propio Gobierno?”.

La Fiscalía, investigará, entonces, las posibles irregularidades en la obtención del título como tecnóloga y profesional en contaduría de Guerrero, luego de que el Icfes confirmara que no llegó a presentar las pruebas Saber Pro.

“Son las denuncias que, dese esta curul, hemos presentado, porque ella podría haber incurrido en fraude procesal y en falsedad en documento público, porque sus títulos de tecnóloga y contadora pública son nulos al no presentar las pruebas saber TYT ni presentó las pruebas Saber Pro, que son u requisito legal para que un título profesional pueda expedirse. Esto es tan descarado que el mismo secretario general de la Fundación Universitaria San José reconoció que negó estos títulos de manera irregular”, recordó.

Representante Pedraza denunciará el nombramiento, si llega a darse:

En una última actualización de su denuncia, la representante dijo que en la base de datos del Ministerio de Educación, Juliana Guerrero “no fue reportada como admitida, ni como matriculada, ni como estudiante, ni como egresada de ninguno de los dos programas, ni de tecnóloga ni de contadora pública”. En el pasado le ha preguntado “de manera franca a Juliana, ¿Usted compró sus títulos profesionales? Y esa es la pregunta que va a tener que responderle a la Fiscalía porque, de haberlo hecho, no solo estamos frente a un debate sobre la falta de cumplimiento d ellos méritos y requisitos para ser viceministra de las juventudes, sino ante una denuncia de corrupción”.

Una advertencia que extendió al jefe de Estado y su ministerio de la Igualdad: “Si usted, presidente Gustavo Petro, y su ministro de la Igualdad, Juan Florián, posesionan a Juliana Guerreo como viceministra de las juventudes, de una vez, le anuncio que lo denunciare por prevaricato y haré todo lo posible para tumbar ese nombramiento. Estoy convencida de que la juventud puede llegar a movilizarse, porque en este país hay miles de jóvenes con pregrado y hasta con posgrado sin trabajo, teniendo que irse de Colombia porque no encuentran una alternativa laboral”.