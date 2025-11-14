CANAL RCN
Colombia

Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de conciliación con la representante Jennifer Pedraza en la Corte Suprema

Desde la Corte, Pedraza le pidió a Guerrero decir "la verdad" sobre la forma en la que obtuvo sus títulos sin cumplir los requsitiso de Ley.

Foto: redes sociales
Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
12:23 p. m.
La ficha que el Gobierno Petro barajaba para el cargo de viceministra de las Juventudes, Juliana Guerrero, no se presentó en la audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, a la que también estaba citada la representante Jennifer Pedraza, luego de que Guerrero la denunciara por calumnia, violación de datos personales y acceso abusivo a sistema informático, al advertir sobre presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos como tecnóloga y profesional de la Fundación Universitaria San José.

Según dijo Pedraza a los medios de comunicación: “Ella (Juliana Guerrero) pidió un aplazamiento, que fue negado, por el magistrado de la Corte Suprema y estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte porque nosotros ya hemos denunciado a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, al igual que las personas que firmaron su título”.

Guerrero argumentó que su abogado, Rubén Darío Bonilla, no podía asistir por motivos personales, pero al tratarse de una diligencia de conciliación, lo más importante eran las partes y, por tanto, su solicitud de aplazamiento fue negada. Aun así, decidió ausentarse.

Desde la Corte, Pedraza le pidió a Guerrero que “diga la verdad”

En declaraciones entregadas a los medios, la representante Pedraza le pidió a Guerrero que, si bien no asistió a su audiencia, “diga la verdad” sobre cómo convenció a la Fundación San José de emitir dos títulos a su nombre, sin haber cumplido con el requisito de la prueba Saber Pro.

Además, indicó que “la investigación debería enfocarse en el papel que tiene la Fundación Universitaria San José en el marco de estas denuncias”, porque, según dijo “no es solo el caso de Juliana Guerrero, puede ser una práctica sistemática y hacia allá debería orientarse la investigación”.

Un tema en el que insistió, señalando la presunta responsabilidad del Ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Rojas: “Esto no es una pelea personal, sino una denuncia de fallas institucionales, un nombramiento sin requisitos para un cargo que decide sobre los derechos de la juventud, y un sistema que no garantizó calidad educativa. La Fundación San José entregó un título que NO cumplía la ley, y MinEducación no vigiló, devaluando el esfuerzo de quienes sí estudian”.

En palabras de Pedraza, “llamarlo ‘Caso Juliana Guerrero’ encubre a quienes tienen más poder y responsabilidad: el Gobierno Petro, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Igualdad y la Fundación Universitaria San José”, señaló.

