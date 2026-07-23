Juliana Guerrero irá a juicio por fraude procesal y falsedad en documento público

La Fiscalía General de la Nación radicó el pasado 26 de junio el escrito de acusación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, exaspirante al Viceministerio de Juventudes, por el delito de fraude procesal.

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La audiencia de acusación fue programada por el juez 46 de Conocimiento de Bogotá, Fernando González Olave, para el próximo miércoles 5 de agosto, en vísperas de la salida del presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño.

Guerrero había sido imputada el 26 de marzo, en el tercer intento de avanzar con el proceso penal en su contra. En esa diligencia, tras conversar con su abogado Rafael Martínez Bohórquez, no aceptó los cargos.

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La fiscal del caso, Jessica Montealegre, sostuvo que la joven presentó un título de contadora sin cumplir los requisitos académicos de un pregrado, con el propósito de obtener un nombramiento en el Ministerio de la Igualdad.

Fiscalía insiste en falsedad del título

Según la acusación, Juliana “sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba” para obtener el diploma y “buscaba inducir al error a los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad y obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra”.

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El ente investigador ya había radicado el 9 de febrero una solicitud para anunciarle a Guerrero que contaba con pruebas suficientes para abrir una causa penal. Sin embargo, la audiencia de imputación fijada para el 27 de febrero en los juzgados de Paloquemao no se realizó porque la joven no asistió.

Una postulación cuestionada desde el inicio

Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes en la cartera liderada por Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro evitó una suspensión provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Su postulación generó dudas desde el 14 de agosto, cuando apareció en la plataforma sin contar con título profesional. Dos semanas después, la Presidencia volvió a cargar su documentación, lo que reavivó las críticas sobre la legitimidad de su aspiración.