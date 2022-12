Reconocida actriz fue víctima de terrible estafa: le desocuparon su cuenta de ahorros

Una reconocida actriz, recordada por su participación en varias producciones colombianas como ‘Pa quererte’ y su papel de “la pajarita” en ‘Hasta que la Plata Nos Separe’, confesó que fue víctima de una terrible estafa.

Se trata de Juliette Pardau, la distinguida intérprete oriunda de Venezuela y pareja sentimental del también actor, Julián Román, quien compartió los detalles de su experiencia a través de su cuenta oficial en Instagram.

La actriz confesó que fue víctima de una estafa en la que le desocuparon su cuenta de ahorros vinculada a la entidad financiera, Davivienda.

Pardau aseguró que recibió una llamada proveniente del supuesto teléfono rojo de su banco, donde le informaron que había sido beneficiaria de una devolución del IVA.

“Les cuento que voy caminando al banco porque me acabaron de estafar a través del supuesto teléfono rojo de Davivienda. Cuando contesté la llamada no me fije en el número telefónico y me dijeron que era beneficiaria de una devolución de IVA y eso no existe. Me sacaron todo el dinero de la cuenta”, indicó.

Además, compartió cuál fue el número de teléfono del que la contactaron, aseguró que fue una mujer quien la llamó y que luego de brindarle varios datos personales, fue notificada de que habían hecho algunos retiros de su cuenta de ahorros.

“Ya hice la solicitud para que me regresen el dinero, pero Davivienda no tendría por qué hacerlo. Cuando uno llama al banco, lo primero que dice el contestador es que ellos no hacen devoluciones de IVA”, añadió.

Explicó que los delincuentes intentaron robarle más dinero, pero que afortunadamente nunca le llegó la confirmación a su correo personal.

“Gracias a Dios, el segundo retiro que querían hacer y que era por una suma bastante alta, no lo lograron. No les llegó el código de confirmación al mensaje de texto”, agregó.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a tener cuidado y a no brindar información personal por llamadas telefónicas.