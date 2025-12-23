CANAL RCN
Economía

Dólar sigue de caída en Colombia: así cerró su valor HOY 23 de diciembre

La moneda extranjera sigue en declive en Colombia. Conozca su valor.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La economía colombiana atraviesa una semana de intensos movimientos en su mercado cambiario. Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha estado marcado por una mezcla de factores locales e internacionales que han mantenido a los inversionistas y ciudadanos en vilo.

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona
RELACIONADO

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona

Tras haber alcanzado picos que rozaron los $3.874 hacia mediados de diciembre, la moneda estadounidense comenzó a mostrar señales de agotamiento en su tendencia al alza.

Así cerró el dólar HOY 23 de diciembre en Colombia

En la jornada de este martes 23 de diciembre, el mercado cambiario sorprendió con un movimiento bajista contundente.

Según los reportes oficiales del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rige para hoy se estableció en $3.755,59, lo que representa una disminución significativa frente a los días previos, donde la divisa se mantenía sobre la barrera de los $3.800.

El cierre de las operaciones intradía confirmó esta tendencia de alivio para el peso. Durante la sesión, la moneda llegó a tocar mínimos que no se veían en semanas, impulsada por un mayor flujo de ventas de dólares en el mercado interbancario.

Este descenso posiciona a la divisa en niveles que favorecen el consumo de bienes importados y envían un mensaje de estabilidad en el costo de vida para el inicio del próximo año.

Así está la compra y venta del dólar en Colombia

  • Bogotá D.C. — Compra: $3,729 | Venta: $3,839
  • Medellín — Compra: $3,656 | Venta: $3,808
  • Cali — Compra: $3,685 | Venta: $3,855
  • Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850
  • Cúcuta — Compra: $3,710 | Venta: $3,750
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Colpensiones avisa sobre nuevos cambios para el año 2026: jubilados deben estar pendientes

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de diciembre de 2025

Sisben

Personas con Sisbén en Colombia deberán hacer trámite clave para no perder sus subsidios

Otras Noticias

Independiente Medellín

Independiente Medellín pasó la página tras la salida de Washington Aguerre y ya aseguró nuevo arquero

Independiente Medellín cerró el capítulo con Washington Aguerre tras su regreso a Peñarol y ya tiene nuevo arquero. ¿Quién es?

México

Aeronave de la Marina de México se accidentó durante misión médica en Texas

El accidente ocurrió cuando la avioneta realizaba maniobras de aproximación en las inmediaciones de la ciudad de Galveston, en Texas.

Enfermedades

¿Cuáles son los síntomas de la influenza A (H3N2)?

Secuestro en Colombia

Hombres armados secuestraron a una enfermera en Aguascalientes, Ocaña: esto se sabe

Viral

Tuti Vargas habló sin rodeos a Jessica Cediel sobre el uso de redes en medio del luto: video