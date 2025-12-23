Dólar sigue de caída en Colombia: así cerró su valor HOY 23 de diciembre

La economía colombiana atraviesa una semana de intensos movimientos en su mercado cambiario. Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha estado marcado por una mezcla de factores locales e internacionales que han mantenido a los inversionistas y ciudadanos en vilo.

Tras haber alcanzado picos que rozaron los $3.874 hacia mediados de diciembre, la moneda estadounidense comenzó a mostrar señales de agotamiento en su tendencia al alza.

Así cerró el dólar HOY 23 de diciembre en Colombia

En la jornada de este martes 23 de diciembre, el mercado cambiario sorprendió con un movimiento bajista contundente.

Según los reportes oficiales del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rige para hoy se estableció en $3.755,59, lo que representa una disminución significativa frente a los días previos, donde la divisa se mantenía sobre la barrera de los $3.800.

El cierre de las operaciones intradía confirmó esta tendencia de alivio para el peso. Durante la sesión, la moneda llegó a tocar mínimos que no se veían en semanas, impulsada por un mayor flujo de ventas de dólares en el mercado interbancario.

Este descenso posiciona a la divisa en niveles que favorecen el consumo de bienes importados y envían un mensaje de estabilidad en el costo de vida para el inicio del próximo año.

Así está la compra y venta del dólar en Colombia