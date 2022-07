El nuevo nombre en la lista de elegibles para contralor general de la Nación

La novela de la elección del nuevo contralor general de la Nación tiene un nuevo capítulo, pues dentro de la coalición del gobierno no están del todo de acuerdo con la decisión de rehacer la lista de candidatos.

De hecho, todo indica que llegará un nombre que muchos petristas consideran como su favorito: Julio César Cárdenas, exvicecontralor, cercano al nuevo mandatario, quien no cupo en los dos listados anteriores.

Sin embargo, esta posible decisión genera ruidos dentro de la coalición del gobierno, donde algunos ya muestran inconformidad con la bancada del Pacto Histórico. Cabe recordar que los liberales y el Partido de la U ya se habían ido con María Fernanda Rangel, quien sí estaba en las listas anteriores.

“Es legal, solo si se respeta la Ley 1904 del 2018, que implica que, ante la ausencia de algunos de los que esté en la lista del Congreso, debe elegir sobre la lista y participantes que ya fueron confirmados y que están vigentes”, dijo Mauricio Pava, conjuez CNE y de la sala penal Corte Suprema.

Incluso, a las voces en el Congreso también se sumaron algunas de movimientos ciudadanos que apoyaron al Pacto histórico en las legislativas y también en las presidenciales.

“Está bien elegir un contralor que permita trabajar, que no sea un palo en la rueda para el gobierno, y que no sea del bolsillo de gobierno porque si no, terminamos en lo mismo”, dijo Yeyron Valencia, vocero movimiento Ciudadano Blanco.

La orden de la Procuraduría

La Procuraduría le pidió al tribunal de Cundinamarca revocar el fallo en el que ordenó rehacer la lista hace 15 días, lo que provocaría que se tenga que volver al listado inicial. A 20 días de la elección no se sabe quiénes serán los candidatos.

Frente a este proceso, la comisión de disciplina judicial ordenó abrir investigación disciplinaria contra Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, el magistrado que ordenó rehacer la lista de elegibles a contralor general, por presuntamente haber procedido irregularmente en el trámite.