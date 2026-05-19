Jurisdicción Agraria: Campesinos anuncian paro nacional este miércoles para exigir avances en el Congreso

Organizaciones campesinas informaron este martes que mañana 20 de mayo realizarán una movilización en respaldo al proyecto de jurisdicción agraria, actualmente estancado en el Congreso.

La iniciativa busca definir competencias, funcionamiento y estructura institucional de los jueces agrarios, pero hasta ahora ni la Cámara de Representantes ni el Senado han logrado quórum para debatirla.

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La Corte Suprema de Justicia advirtió sobre los vacíos que arroja el proyecto, en especial el artículo 9, que según expertos podría trasladar funciones exclusivas de los jueces a la Agencia Nacional de Tierras.

Críticas al artículo 9 del proyecto

“No vemos con buenos ojos que un que haya un artículo en el proyecto de ley que se está cursando en el Congreso, donde ese proyecto de ley intente dejar en manos de la Agencia Nacional de Tierras unos asuntos que son de competencia exclusiva de los jueces agrarios”, indicó a Noticias RCN Roberto Bruce, director jurídico en Fedegan.

La Corte Suprema también alertó sobre la legalidad en la ubicación de terrenos baldíos. Bruce agregó que “a esos funcionarios se les van a arrestar o se les van a quitar competencias para entregárselos a una entidad de carácter administrativo. Luego es clarísima la norma, es clarísima la sentencia de la Corte”.

Riesgo de archivo de proyecto de Jurisdicción Agraria por falta de quórum

El proyecto enfrenta un panorama complejo: el cierre de la legislatura será el 17 de junio, lo que aumenta el riesgo de que sea archivado. En la plenaria de la Cámara, por falta de quórum, se levantó la sesión este martes tras aprobarse apenas 11 de los 78 artículos.

La discusión fue citada nuevamente para mañana miércoles, en medio de la presión de las organizaciones campesinas que anunciaron un paro nacional para exigir la aprobación de la ley ordinaria.