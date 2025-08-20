Juristas reaccionan a importante decisión del TSB sobre proceso de Álvaro Uribe

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe tuvo un cambio importante en las últimas horas, por parte de una decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá (TSB).

RELACIONADO El país reacciona a la orden de libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

El pasado 28 de julio, la juez Sandra Heredia halló culpable al exmandatario por dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Días después le dio lectura a la sentencia, en la que lo condenó a 12 años de cárcel, con la posibilidad de la prisión domiciliaria.

Libertad inmediata a la espera de la segunda instancia

La defensa de Uribe, liderada por los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, interpuso la apelación a la decisión. El fallo en segunda instancia está ahora en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

El martes 19 de agosto, la Sala Penal del tribunal resolvió una tutela en primera instancia interpuesta por el exmandatario, en la cual aseguró que se estaba vulnerando su libertad en medio del proceso.

La tutela contempló la vulneración de cuatro derechos: a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad individual. El tribunal amparó los derechos y ordenó la libertad inmediata del exmandatario.

Un dato importante es que el proceso sigue. El TSB tendrá hasta el miércoles 15 de octubre para el fallo en segunda instancia, con el que puede confirmar la condena (en su totalidad o parcial); o absolver al exmandatario. Si pasa ese tiempo y no hay respuesta, habrá prescripción.

¿Qué piensan los juristas?

Con la orden de libertad, ha habido varias reacciones, tanto del sector político como del judicial. Varios juristas dieron sus puntos de vista en Noticias RCN.

RELACIONADO Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa

Iván Cancino:

Se hace justicia, se hace ver con claridad que no se podía detener de manera inmediata al señor Álvaro Uribe Vélez y el tribunal corrige una de las primeras injusticias que se cometió contra el ciudadano.

Francisco Bernate:

Es cierto que cuando una persona ha sido condenada, pues la regla general es que pueda defenderse en libertad y en este caso los argumentos que se utilizaron no eran procedentes para este tipo de decisiones.

Julián Quintana:

“La providencia cuestiona que se incurrió en un defecto de motivación y valoración afectando el derecho de la defensa del expresidente”

Jaime Arrubla: