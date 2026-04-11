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Justicia confirma juicio oral contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz

Con la confirmación del juicio oral, el proceso entra en su fase definitiva.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
05:16 p. m.
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El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y confirmó que deberá enfrentar un juicio oral por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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La decisión, en segunda instancia, concluyó que no existen argumentos suficientes para archivar el caso, contrario a lo solicitado por sus abogados.

Tribunal desestima solicitud de la defensa

La Fiscalía General de la Nación imputa a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, al considerar que habría actuado como intermediaria en la entrega de millonarios recursos públicos a congresistas, a cambio de obtener su respaldo a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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La defensa alegaba inconsistencias en el proceso y ausencia de pruebas sólidas, pero el alto tribunal determinó que sí existen elementos suficientes para avanzar hacia la etapa de juicio oral.

El escándalo de corrupción que sacudió al gobierno

Sandra Ortiz, quien ocupó el cargo de consejera presidencial para las regiones, ha insistido en su inocencia. Sin embargo, permanece privada de la libertad en un centro de reclusión en Bogotá, mientras se define la fecha exacta para el inicio del juicio.

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El caso hace parte de una investigación más amplia sobre la presunta red de corrupción en la UNGRD, considerada uno de los mayores escándalos de los últimos años en Colombia y que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública.

Con la confirmación del juicio oral, el proceso entra en su fase definitiva, donde se presentarán pruebas y testimonios que determinarán la responsabilidad penal de la exfuncionaria.

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