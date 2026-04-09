UNGRD anuncia la creación de comisión técnica para la atención de animales en situación de emergencia

Bajo la premisa de que las vidas de animales también cuentan en situaciones de desastre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) creó, por medio de la Resolución 0210 del 9 de marzo de 2026, la Comisión Técnica Nacional para la Atención de Animales en Situación de Emergencia.

Se trata de un grupo que asesorará al Comité Nacional para el Manejo de Desastres en situaciones de emergencia, como explicó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo:

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“Esta comisión se convierte en una instancia asesora del comité nacional del manejo de desastres y así seguimos avanzando hacia una gestión del riesgo más integral, más coordinada y más preparada para defender la vida en todas sus formas”.

La comisión abre la puerta a una estrategia de gestión del riesgo con un nuevo enfoque de protección de animales, en medio de desastres a los que puedan enfrentarse las regiones.

Más de 40.000 animales han resultado afectados en 2026:

En la atención de desastres, como las lluvias registradas por el frente frío que golpeó al país en febrero, o el inicio de la temporada de “más lluvias” en marzo, la UNGRD encontró que al menos 43.000 animales resultaron afectados en situaciones de emergencia desde que inició el 2026.

Tan solo con las lluvias e inundaciones registradas en Córdoba, 6.000 animales se vieron afectados; lo que reforzó el llamado de la UNGRD a adoptar medidas de atención integral.

“Los animales también son parte de la gestión del riesgo de desastres, por eso hemos creado la Comisión Técnica Nacional para la Atención de Animales en Situación de Emergencia”, explicó Carrillo.

En sus palabras “esta (nueva) comisión nos va a permitir articular a las entidades del Gobierno Nacional y a todo el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres para fortalecer la preparación y la respuesta de emergencias que afecten a animales de compañía, producción y silvestres”.