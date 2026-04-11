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Revelaron video inédito de Yeison Jiménez grabando “Destino Final”

Salió a la luz el detrás de cámaras de Yeison Jiménez cantando “Destino Final”

yeison_jimenez
Foto: IG @yeison_jimenez

Noticias RCN

abril 11 de 2026
03:57 p. m.
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Un video nunca antes visto de Yeison Jiménez volvió a poner en el centro de la conversación su canción “Destino Final”.

Las imágenes, reveladas recientemente, muestran el momento exacto en que el artista grababa uno de los temas que hoy adquiere un significado especial tras su muerte.

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A medida que pasan las semanas, el legado de Yeison Jiménez sigue generando impacto en la música popular colombiana. Esta vez, fue su productor, Georgy Parra, quien compartió un registro audiovisual que deja ver el proceso de grabación de “Destino Final”, uno de los sencillos más recordados del cantante.

El material muestra al intérprete en pleno estudio, concentrado y comprometido con cada frase. Más allá de lo técnico, el video evidencia la seguridad con la que Jiménez asumía este proyecto musical, anticipando, incluso sin saberlo, el alcance que tendría entre su público.

¿Qué muestra el video de Yeison Jiménez grabando “Destino Final”?

Las imágenes revelan detalles poco conocidos del proceso creativo del artista. Se observa a Yeison afinando su interpretación, repitiendo fragmentos y ajustando matices que terminaron convirtiéndose en parte esencial del éxito del tema.

El video también confirma la conexión emocional que el cantante tenía con la canción. Esa intensidad interpretativa es, precisamente, uno de los elementos que hoy hacen que “Destino Final” sea percibida como una pieza cargada de simbolismo.

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En paralelo, el productor dio a conocer un dato que ha llamado la atención: ese mismo día se grabó otra canción que nunca fue publicada. Se trata de “Después de ti”, un vallenato originalmente interpretado por Nelson Velásquez, que quedó archivado.

“Destino Final” se convirtió en un himno tras su fallecimiento

El impacto del tema creció de forma significativa luego de la muerte del artista. La letra, que aborda la despedida y la trascendencia, ha sido interpretada por muchos como una coincidencia que conecta directamente con lo ocurrido.

Además, la colaboración con Luis Alfonso ayudó a ampliar el alcance del sencillo, que hoy suma millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los mayores éxitos de su carrera.

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El mensaje compartido por Georgy Parra refuerza la dimensión humana del artista: una figura cercana, auténtica y recordada con afecto por quienes trabajaron a su lado.

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