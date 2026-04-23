Karol G está de luto: se confirmó la muerte de importante ser querido

La familia de Carolina Giraldo Navarro, la importante artista conocida como Karol G, se encuentra atravesando un difícil momento.

Jessica Giraldo Navarro, una de las hermanas de la cantante de música urbana, confirmó en redes sociales la muerte de uno de sus seres más queridos.

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La familia de Karol G está de luto por la muerte de su tía

El miércoles 22 de abril, Jessica Giraldo Navarro publicó en una historia de Instagram una foto de su tía y escribió un sentido mensaje de último adiós.

"El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra", indicó.

"Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso. Honraremos siempre tu legado de amor, de solidaridad y de unión familiar", complementó.

Verónica Giraldo, la otra hermana de Karol G, también se pronunció tras la muerte de su tía

Después del mensaje de Jessica, Verónica Giraldo también compartió una foto de su tía en una historia de Instagram.

En consecuencia, sus internautas les han expresado varias palabras de condolencias. "Mi sentido pésame", "abrazos hasta el cielo para tu tía Teresita", "la recordaré con mucho cariño", "un abrazo para ustedes también", "qué triste noticia" y "Dios la tenga en su santa gloria", han sido algunos de los mensajes.

Por ahora, Karol G ha enfrentado su luto en privado y no ha redactado ningún mensaje en redes sociales.

Además, tampoco se ha conocido cuáles fueron las causas exactas por las que falleció Teresa, la tía de Karol, Jessica y Verónica, las hermanas Giraldo Navarro.