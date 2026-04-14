¿'Epa Colombia' tendrá prisión domiciliaria? Su pareja se pronunció

Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' en las redes sociales, ya completó aproximadamente un año y un mes en prisión.

La creadora de contenido ingresó al centro carcelario el 30 de enero de 2025 y la Corte Suprema de Justicia le ratificó tres delitos: instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación del transporte público y daño en bien ajeno.

RELACIONADO Epa Colombia no regresará a El Buen Pastor por gestión de Presidencia

Todo esto se derivó después de que, en noviembre de 2019, en medio de unas manifestaciones que se realizaron en Bogotá, 'Epa Colombia' se grabó dañando una estación de Transmilenio.

Además, la condena que le concedieron a Daneidy Barrera fue de 63 meses y 15 días, que completan un poco más de cinco años.

Sin embargo, en los últimos días, en las redes sociales se comenzó a hablar de que, presuntamente, 'Epa Colombia' estaba próxima a recibir el beneficio de prisión domiciliaria.

En consecuencia, Karol Samantha, su pareja, se pronunció en su cuenta de Instagram y respondió con claridad si esa información es verdadera o falsa.

'¿Epa Colombia' tendrá prisión domiciliaria? Esto dijo Karol Samantha, su pareja

Karol Samantha, en un video que publicó en sus redes sociales, dejó claro que no es cierto que 'Epa Colombia' haya recibido el beneficio de prisión domiciliaria.

Además, manifestó que cuando eso sea verdad, sus internautas serán los primeros en enterarse.

"Paso por acá a desmentir una información que está circulando sobre Dane. Lo hago con el fin de que reciban la información de primera mano y la información real, ya que ustedes han sido las que nos han acompañado en este proceso", comenzó afirmando Karol Samantha.

"El día que llegue esa tan anhelada noticia que esperamos con tantas ansias, ustedes van a ser las primeras en saberlo. Mientras tanto, seguimos aferradas a la oración y a no perder la fe y las esperanzas", concluyó.

Por lo tanto, tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron de inmediato. "No, estaba feliz porque pensé que era verdad", "me había puesto contenta", "sería muy injusto que le dieran la libertad antes de tiempo" y "seguiremos orando", han sido algunos de los comentarios.

¿Por qué a 'Epa Colombia' no le han aceptado el recurso de prisión domiciliaria?

Desde el comienzo de su proceso, 'Epa Colombia' solicitó la prisión domiciliaria bajo el argumento de que era madre cabeza de hogar.

Sin embargo, la justicia de Colombia ha explicado que ella aceptó los cargos imputados y que ese tipo de delitos tienen que pagarse sí o sí en un centro carcelario.